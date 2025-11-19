Проверка в ареста във Варна откри дисциплинарни нарушения, петима служители са задържани

При извършена проверка в ареста във Варна са установени дисциплинарни нарушения, а в хода на акцията са задържани петима служители от охранителния състав.

Правосъдният министър Георги Георгиев уточни, че инспекцията е разпоредена лично от него.

„Констатирани са дисциплинарни нарушения и са налице данни за предстоящи процесуални действия, задържани са петима надзиратели. Да е ясно, че когато говорим за затвор, това не е разграден двор – както за лишените от свобода, така и за служителите“, подчерта той.

По време на проверката са открити таблетки, които вече са предадени за лабораторен анализ, както и спринцовки, игли и техника, която не би трябвало да се намира в обекта.

Министърът заяви, че подобни акции ще продължат и в бъдеще.