      сряда, 19.11.25
          Проверка в ареста във Варна откри дисциплинарни нарушения, петима служители са задържани

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          При извършена проверка в ареста във Варна са установени дисциплинарни нарушения, а в хода на акцията са задържани петима служители от охранителния състав.

          Правосъдният министър Георги Георгиев уточни, че инспекцията е разпоредена лично от него.

          „Констатирани са дисциплинарни нарушения и са налице данни за предстоящи процесуални действия, задържани са петима надзиратели. Да е ясно, че когато говорим за затвор, това не е разграден двор – както за лишените от свобода, така и за служителите“,

          подчерта той.
          По време на проверката са открити таблетки, които вече са предадени за лабораторен анализ, както и спринцовки, игли и техника, която не би трябвало да се намира в обекта.

          Министърът заяви, че подобни акции ще продължат и в бъдеще.

