Проверка в ареста във Варна откри дисциплинарни нарушения, петима служители са задържани

При извършена проверка в ареста във Варна са установени дисциплинарни нарушения, а в хода на акцията са задържани петима служители от охранителния състав.
- Реклама -
Правосъдният министър Георги Георгиев уточни, че инспекцията е разпоредена лично от него.
По време на проверката са открити таблетки, които вече са предадени за лабораторен анализ, както и спринцовки, игли и техника, която не би трябвало да се намира в обекта.
Министърът заяви, че подобни акции ще продължат и в бъдеще.
При извършена проверка в ареста във Варна са установени дисциплинарни нарушения, а в хода на акцията са задържани петима служители от охранителния състав.
- Реклама -
Правосъдният министър Георги Георгиев уточни, че инспекцията е разпоредена лично от него.
По време на проверката са открити таблетки, които вече са предадени за лабораторен анализ, както и спринцовки, игли и техника, която не би трябвало да се намира в обекта.
Министърът заяви, че подобни акции ще продължат и в бъдеще.