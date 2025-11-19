Радослав Сикорски: Путин е виновен за Брекзит, каталунския сепаратизъм и Орбан

Варшава ще отговори на железопътния саботаж на Русия с повече от просто дипломатически средства, обяви днес, 19 ноември, полският вицепремиер и външен министър Радослав Сикорски.

„През последните дни се случиха актове на саботаж, които можеха да доведат до железопътна катастрофа и смъртта на много хора. Чужда държава изпрати добре обучени саботьори. Само по чудо те не успяха да постигнат целта си. Руското ГРУ редовно наема изпълнители под фалшив флаг за мръсната си работа. Този път това не беше просто акт на саботаж, както преди, а акт на държавен тероризъм, тъй като ясното намерение беше да се причинят човешки жертви. Това ще бъде посрещнато с нашия отговор – и не само дипломатически, за което ще докладваме в следващите дни“, заяви Сикорски. Според него, тези, които са извършили актовете на саботаж, искат да настроят част от полското обществено мнение срещу съседите му, Европейския съюз и украинските бежанци, „които избягаха в Полша от руски бомби“.

„Защо Владимир Путин прави това? По същата причина, по която подкрепи Брекзит, финансира сепаратисткото движение в Испания и подкрепя националистическото правителство на Унгария и радикалните партии, които обещават да унищожат Европейския съюз отвътре. Причината е очевидна: като Европейски съюз ние сме гигант спрямо Русия. Но като отделни държави членки Русия е суперсила за нас. Толкова ли е трудно да се разбере това?“ – заяви той в речта си пред членовете на парламента.

Припомняме, че на 17 ноември полският премиер Доналд Туск обяви, че е извършен акт на саботаж по железопътната линия Варшава-Люблин: взривно устройство е детонирало и е разрушило релсите. По-късно той съобщи, че полските разузнавателни служби са идентифицирали лица, заподозрени в участие в железопътния саботаж. Това са двама украински граждани, за които се твърди, че са пристигнали в страната от Беларус и може да са били вербувани от руското разузнаване. Според премиера и двамата вече са напуснали Полша и са се върнали в Беларус. На 19 ноември Полша обяви трето ниво на тревога (CHARLIE) по железопътните си линии.