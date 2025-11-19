НА ЖИВО
          Рая Назарян представлява България на Парламентарния форум за демокрация в Брюксел

          СНИМКА: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Парламентарният форум за демокрация 2025 се провежда в Брюксел, а България е представена от председателя на Народното събрание Рая Назарян. Събитието е организирано от Европейския парламент и събира на едно място представители на националните парламенти, евродепутати, експерти и представители на международни парламентарни мрежи.

          Основната цел на форума е да засили партньорството между законодателните институции с фокус върху укрепването на демократичните процеси. Участниците обсъждат модерни предизвикателства пред демокрацията и нови начини за сближаване между институциите и гражданите.

          Откриването започна с обръщения от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и председателя на датския парламент Сьорен Гаде. По време на форума ще бъдат представени стратегии и добри практики за възстановяване и поддържане на доверието в демократичните институции. Акцентът е върху инициативи на местно ниво, гражданското участие и по-активното включване на младите хора в процеса на вземане на решения.

          Рая Назарян ще говори в рамките на първата сесия, посветена на темата „Укрепване на парламентарната демокрация чрез гражданско участие“. Становища по темата ще представят и председателят на португалския парламент Хосе Педро Корея де Агиар-Бранко, председателят на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент Свен Симон, както и заместник-председателят по връзките с европейските организации на гражданското общество Николае Штефънуца.

          Полша отговори на „държавния тероризъм на Москва“ със затваряне на последното й консултво в страната

          Иван Христов -
          Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски обяви, че след железопътния саботаж Варшава оттегля съгласието си за откриване (на практика затваряне) на последното...
          Пеевски предложи правителственият авиоотряд да се закрие

          Десислава Димитрова -
          Делян Пеевски приветства решението на транспортния министър Гроздан Караджов правителството да се откаже от скъпия правителствен самолет „Фалкон“.
          Президент на Америка напада репортерка от ABC : „Вие сте ужасен човек”

          Дамяна Караджова -
          Журналистка от ABC News, медия, чиито права президент на Америка поиска да бъдат отнети, се превърна в поредната мишена на острите му коментари.

