Рая Назарян представлява България на Парламентарния форум за демокрация в Брюксел

Парламентарният форум за демокрация 2025 се провежда в Брюксел, а България е представена от председателя на Народното събрание Рая Назарян. Събитието е организирано от Европейския парламент и събира на едно място представители на националните парламенти, евродепутати, експерти и представители на международни парламентарни мрежи.

Основната цел на форума е да засили партньорството между законодателните институции с фокус върху укрепването на демократичните процеси. Участниците обсъждат модерни предизвикателства пред демокрацията и нови начини за сближаване между институциите и гражданите.

Откриването започна с обръщения от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и председателя на датския парламент Сьорен Гаде. По време на форума ще бъдат представени стратегии и добри практики за възстановяване и поддържане на доверието в демократичните институции. Акцентът е върху инициативи на местно ниво, гражданското участие и по-активното включване на младите хора в процеса на вземане на решения.

Рая Назарян ще говори в рамките на първата сесия, посветена на темата „Укрепване на парламентарната демокрация чрез гражданско участие“. Становища по темата ще представят и председателят на португалския парламент Хосе Педро Корея де Агиар-Бранко, председателят на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент Свен Симон, както и заместник-председателят по връзките с европейските организации на гражданското общество Николае Штефънуца.