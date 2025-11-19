Редуцираха санкцията за Локомотив Пловдив след ексцесиите срещу Ботев

Апелативната комисия към Българския футболен съюз намали наказанието на Локомотив Пловдив, наложено от Дисциплинарната комисия след градското дерби с Ботев. Припомняме, че в края на първото полувреме двубоят на „Лаута“ беше прекратен при 1:1 заради хвърлена бутилка от трибуните, която удари в главата вратаря на „канарчетата“ Даниел Наумов.

Заради този инцидент „жълто-черните“ получиха служебна победа (4:0), а освен голямата финансова глоба, „смърфовете“ бяха наказани да изиграят следващите си три домакински мача без публика.

Днес Апелативната комисия реши срещите на празен стадион да бъдат намалени на две, а един двубой ще се проведе само с един затворен сектор – трибуна „Бесика“.

Така предстоящият двубой с Монтана ще е вторият без публика за Локомотив, а феновете ще се завърнат на „Лаута“ за мача с Арда на 6 декември, когато ще бъде затворена само трибуна „Бесика“.

Домакинския двубой за Купата срещу Монтана На 14 декември ще се играе с публика във всички сектори.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.