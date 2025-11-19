НА ЖИВО
          Румъния вдигна изтребители след ново навлизане на дрон в нейното въздушно пространство

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Румъния вдигна изтребители по тревога, след като над територията ѝ беше засечено ново навлизане на дронове. Министерството на отбраната съобщи, че въздушното пространство на страната – член на НАТО и съсед на Украйна – е било нарушено малко след полунощ.

          Румъния е преживяла многократни подобни инциденти от 2022 г. насам, когато започна руската инвазия в Украйна. На няколко пъти фрагменти от дронове са падали на румънска територия.

          При последния случай два германски изтребителя, разположени в Румъния в рамките на мисия на НАТО, са наблюдавали въздушната обстановка след руски удари по Украйна.

          На жителите на югоизточната област Тулча е било изпратено телефонно предупреждение. За няколко минути радарите са засекли дрон, който е навлязъл около 8 км в националното въздушно пространство, преди да изчезне от радарите. По-късно се е появявал отново през интервали от около 12 минути. Подобно предупреждение е изпратено и до живеещите в област Галац.

          „Бяха изведени още два самолета F-16 на румънските въздушни сили“, съобщиха от министерството, уточнявайки, че няма докладвани сблъсъци или щети.

