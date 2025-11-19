Румъния вдигна изтребители заради засечени дронове до границата с Украйна

Румъния, член на НАТО и съсед на Украйна, изпрати изтребители, след като на нейна територия е отчетено ново навлизане на дронове, съобщи румънското министерство на отбраната, цитирано от АФП.

Според официалната информация дроновете са се появявали периодично на радарите в продължение на около 12 минути, след руски въздушни удари в близост до украинско-румънската граница.

Министерството уточнява, че няма данни за паднали дронове или за сблъсък с наземни обекти.