      сряда, 19.11.25
          Война

          Русия е нанесла „удар на възмездието" с „Кинжали" по обекти от ВПК на Украйна

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е нанесла „удар на възмездието“, включително с ракети „Кинжал“, по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК) на Украйна, обявиха от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирани от РИА Новости.

          „В отговор на терористични атаки <…> срещу цивилни цели на руска територия тази сутрин <…> беше нанесен масиран удар с помощта на високоточни оръжия с голям обсег, въздушно и морско базиране, включително хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“ и безпилотни летателни апарати, срещу обекти от ВПК и енергетиката, които поддържаха операциите им“, се казва в изявлението.

          Освен това руските сили са нанесли удари по складове с безпилотни летателни апарати с голям обсег в Западна Украйна.

          В петък вечерта украинските медии съобщиха за експлозии в няколко града. Министерството на енергетиката на страната съобщи, че в някои региони са въведени извънредни прекъсвания на електрозахранването. Максим Козицки, ръководителят на местната военна администрация, съобщи за щети на енергиен обект в Лвовска област.

