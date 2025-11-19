Русия нанесе удари по енергетиката на Украйна

Русия отново атакува енергийната инфраструктура на Украйна, което доведе до аварийни прекъсвания на електрозахранването в няколко региона на страната, съобщава УНИАН, позовавайки се на пресслужбата на Министерството на енергетиката на Украйна.

- Реклама -

„Веднага щом ситуацията със сигурността позволи, спасители и енергетици ще започнат да отстраняват последствията от атаката, за да възстановят електрозахранването възможно най-скоро“, се казва в изявлението.

Министерството на енергетиката добавя, че аварийните прекъсвания ще бъдат отменени, след като ситуацията в електропреносната мрежа се стабилизира.

Руските сили предприеха масирана атака срещу Харков, в резултат на която са загинали 36 души, включително деца. При атаката са повредени и над 10 жилищни сгради, гаражи, граждански предприятия, подстанция за линейки, супермаркет и други съоръжения.

Освен това се съобщава, че 48 души, включително три деца, са били евакуирани от задимен коридор на многоетажна сграда в Харков, която е била ударена от руски снаряд.