Руската армия щурмува Северск в Донецка област и вече е установила присъствие в югоизточната част на града – показват появили се в мрежата кадри от обективен контрол, пише „Рибар“. Според анализаторите е твърде рано да се говори за срив на отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), тъй като мащабът на вклиняване на руските части все още не е съвсем ясен.

Кризата за украинската армия в този район обаче вече е очевидна.

Наскоро в южната част на Северск група украински пехотинци са попаднали в засада на улица близо до пътя от Звановка. Следователно руските успехи може да са скрити от „мъглата на войната“ и в действителност да бъдат още по-мащабни.

Като се има предвид, че дори според публично достъпна информация руските щурмови групи вече действат на два километра от пътя от Свято-Покровское до Северск, ситуацията за украинските въоръжени сили очевидно се влошава.

ВСУ обаче запазват маршрутите си за доставка на личен състав в града и възможността да вкарат „пожарните бригади“ там. Киев обаче е изправен да избира пред много такива проблемни райони, а силите му са ограничени.

Обстановката се усложнява допълнително в условията на придвижванията на руската армия на съседните Лиманско и Константиновско направления.