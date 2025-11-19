НА ЖИВО
          Война

          Руски разузнавателен кораб се опита да „ослепи" британски военни пилоти с лазери

          Янтар
          Янтар
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че руски разузнавателен кораб се е опитал да „заслепи“ британски военни пилоти с лазери, съобщава The Telegraph.

          Според Хийли, „Янтар“ е насочил лазери към пилоти на Кралските военновъздушни сили, управляващи патрулен самолет P-8 Poseidon, след като самолетът е бил изпратен да наблюдава руския кораб, влизащ в британски води.

          Фрегата на Кралския флот в момента ескортира руския „Янтар“ край бреговете на Шотландия. Корабът се смята за част от „флота в сянка“ на Русия.

          Използването на лазери от „Янтар“ беше възприето като драматична ескалация и Хикли го нарече „изключително опасно“ по време на пресконференция в сряда, 19 ноември.

          „Разположихме фрегата на Кралския флот за наблюдение и самолет P-8, за да наблюдаваме и проследяваме всяко движение на този кораб“, заяви министърът.

          „Тези руски действия са изключително опасни и това е вторият път тази година, в който „Янтар“ навлиза във водите на Обединеното кралство. Моето послание към Русия и [руския президент Владимир] Путин е: виждаме ви, знаем какво правите и ако „Янтар“ се насочи на юг тази седмица, ще бъдем готови“, добави Хийли.

          Това е второто „посещение“ на „Янтар“ в британските води (предишното „посещение“ беше през януари). Министерството на отбраната на Обединеното кралство твърди, че корабът се занимава с шпионаж. Великобритания е все по-загрижена за присъствието на руския флот в нейните води. Миналия месец Хийли заяви, че активността на руските подводници се е увеличила с една трета.

          1 коментар

          1. Господарят на света се казва ПУТИН, като Русия първа няма на света тъй могъща и готова да завзема все повече територии, скоро време ще бъде превзет Както марс така и Луната

