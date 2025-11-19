НА ЖИВО
          Война

          Руснаците унищожиха база на ВСУ с бункери в Западна Украйна

          Взрив
          Взрив
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са унищожили база на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Стрие, Лвовска област на Украйна, съобщава източник на РИА Новости.

          „Поразиха военна база с бункери“, казва събеседникът на агенцията.

          Местните медии съобщиха за експлозии през нощта и сутринта в Харков, Николаев, Одеса, Тернопол, Днепър, както и в Ивано-Франковска и Хмелницка област. Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна е обявена въздушна тревога. Министерството на енергетиката съобщи, че в няколко региона са въведени извънредни прекъсвания на електрозахранването. Максим Козицки, ръководител на местната военна администрация, съобщи за щети на електроснабдително съоръжение в Лвовска област.

