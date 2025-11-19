Ружа Райчева: Демокрацията беше суспендирана

„Демокрацията беше суспендирана.“

Това каза журналистът Ружа Райчева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Райчева направи този коментар във връзка с нежеланието на Костадин Ангелов да внесе искането на президента за провеждане на референдум в пленарна зала. Тя даде като пример в тази посока и скандалната комисия по енергетика, в която за 30 секунди беше променен закона за назначаване на особен управител на „Лукойл“.

Журналистката припомни и обявените от Делян Пеевски магазини за хората, които по последна информация трябва да отворят врати в края на декември. Тя посочи, че е отправила запитване по Закона за достъп до обществена информация. По думите й най-важният въпрос е кои ще са производителите, които ще работят като партньори с тези търговски обекти. Райчева допълни, че самата тя не очаква тези магазини изобщо да отворя врати.