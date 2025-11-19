Съдът гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов

Софийският градски съд (СГС) днес заседава по делото срещу бившия премиер и съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Очаква се да бъдат разпитани полицейските служители и бивши началници от Главна дирекция „Национална полиция“, които според обвинителния акт са били привикани от Петков в кабинета му в Министерския съвет и от които е било поискано да се пристъпи към ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова.

Обвиненията на прокуратурата

Според държавното обвинение Кирил Петков е:

превишил властта си като министър-председател , като възложил на началника и зам.-началника на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ към ГДНП, както и на главен разследващ полицай, да образуват незабавно досъдебно производство , без да имат законови правомощия за това;

, като възложил на началника и зам.-началника на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ към ГДНП, както и на главен разследващ полицай, да образуват , без да имат законови правомощия за това; разпоредил разследването да започне с разпит на самия него като свидетел , без да са налице основания;

, без да са налице основания; наредил да бъдат извършени претърсвания и изземвания през нощта в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова без съдебно разрешение и без да са налице основания за неотложност;

в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова без съдебно разрешение и без да са налице основания за неотложност; разпоредил на шефовете на Националната полиция да инструктират подчинените си да задържат тримата по Закона за МВР за срок до 24 часа.

Прокуратурата твърди, че целта на тези действия е била да бъдат причинени вреди на Борисов, Горанов и Арнаудова чрез „уронване на престижа и доброто им име“, а последиците за държавата са се изразили в „уронване престижа на изпълнителната власт“.

Разследването, по което тримата бяха задържани през март 2022 г., впоследствие беше прекратено от самата прокуратура, която обяви действията на МВР за незаконни.

Второто дело срещу Петков

Паралелно с текущото производство, срещу Кирил Петков е висящо още едно дело – по обвинение в опит за принуда над бившия министър на електронното управление Александър Йоловски. По него подсъдим е и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.