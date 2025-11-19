НА ЖИВО
          Съдът на Великобритания: Християнското образование в Северна Ирландия нарушава човешките права

          Върховният съд на Обединеното кралство постанови, че начинът, по който се провежда християнското религиозно образование в училищата в Северна Ирландия, нарушава стандартите за човешки права и е незаконен.

          Случаят, описван като исторически, беше заведен от родителите на дете, посещаващо държавно финансирано начално училище в Белфаст, предаде АФП.

          Образователната система в Северна Ирландия се различава от останалата част на Обединеното кралство, тъй като все още е оформена от своята сектантска история. Повечето ученици посещават или държавни училища с протестантска насоченост („контролирани“ училища), или католически „поддържани“ училища.

          Решението установи, че начинът, по който се преподава християнско религиозно образование в училищата в Северна Ирландия, е незаконен, тъй като „не се предоставя по обективен, критичен и плуралистичен начин“.

          Съдия Лорд Стивънс уточни, че решението „не е свързано със секуларизма в образователната система“ и изтъкна, че „никой не твърди, че религиозното образование не трябва да се предоставя в училищата в Северна Ирландия“.

          „Семейството силно подкрепя предоставянето на религиозно образование, стига то да не представлява индоктринация“, добави той.

          Висшият съд в Белфаст беше дал благоприятно решение за семейството през 2022 г., което по-късно беше отменено на апелативно ниво. Но на 19 ноември Лорд Стивънс заяви: „Апелативният съд е сгрешил в приложението на установените принципи на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)“.

          Той постанови, че правата на детето и родителите са нарушени съгласно разпоредбите на ЕСПЧ, въведени в британското законодателство чрез Закона за човешките права от 1998 г.

          Като част от учебната програма детето – което беше анонимизирано по време на делото – е участвало в християнско религиозно образование и колективни богослужения в училището между 2017 и 2021 г., се посочва в съдебните документи.

          Родителите му написали писмо до училището, изразявайки опасения, че образованието не съответства на техните религиозни и философски убеждения.

          В отговор училището потвърдило, че предоставя религиозно образование и колективни богослужения, „базирани на Библията“, като следва основната учебна програма на Обединеното кралство.

          Родителите не искали детето им да бъде учено, че християнството е абсолютна истина. Те не са християни и не изповядват друга религия, но „общо казано“ имат хуманистичен светоглед.

          Адвокатът на семейството Дарa Мaкин заяви, че решението на Върховния съд е „преломен момент“ за образователните права.

          „Върховният съд потвърди, че всички деца имат право на образование, което уважава свободата им на мисъл, съвест и религия“, каза Мaкин.

          „Училищата не трябва да поставят децата в невъзможна позиция, като ги изолират или стигматизират само защото семействата им не споделят религиозния светоглед, заложен в учебната програма“, добави адвокатът.

          Основната про-британска партия в Северна Ирландия – Демократическата юнионистка партия – заяви в социалните медии, че „ще продължи да подкрепя християнската етика, която стои в основата на нашата образователна система и е служила добре на Северна Ирландия в продължение на поколения“.

          - Реклама -

