Сагата продължава: Прокуратурата обжалва оправдателната присъда на Лена Бориславова

Прокурор от Софийската районна прокуратура внесе протест срещу оправдателната присъда, постановена на 18 ноември от Софийския районен съд по делото срещу Л.Б., обвинена в ползване на неистински документи в условията на продължавано престъпление.

По какво е обвинена Л.Б.

Според прокуратурата подсъдимата съзнателно е използвала неистински частни документи, на които е бил придаден вид, че подписите принадлежат на:

А. Р. – председател на УС на сдружението

М. Д. – член на сдружението

Документите са свързани със сдружение „Да запазим Корал“ и са били използвани пред Агенцията по вписванията на:

13 май 2021 г. около 01:55 ч.

14 май 2021 г. около 11:45 ч.

Сред предоставените документи са:

списъци на членовете на сдружението

протоколи от заседания

покани за общи събрания

декларации по ЗТРРЮЛНЦ

пълномощно, на което е придаден вид, че е подписано от А. Р.

Прокуратурата поддържа, че документите са били използвани с цел заличаване на К.П. от сдружението, като на Л.Б. не се търси отговорност за съставянето, а за съзнателното им ползване.

Разследване и съдебна фаза

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по

чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК,

извършени са експертизи и разпити на свидетели. След приключване на разследването е внесен обвинителен акт.

На 18 ноември 2025 г. СРС постановява оправдателна присъда.

Позицията на прокуратурата

Наблюдаващият прокурор:

не приема изводите на съда

счита, че деянието, авторството и вината са напълно доказани

настоява, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния , а притежателят е длъжен да го пази и да не допуска неправомерно ползване

, а притежателят е длъжен да го пази и да не допуска неправомерно ползване посочва, че подсъдимата не е съобщила за евентуална злоупотреба с електронния ѝ подпис, нито е уведомила доставчика или властите

Прокурорът е посочил в протеста, че в съдебна зала не са станали ясни мотивите на съда за оправдаването. След като СРС предостави мотивите си, протестът ще бъде допълнен.