      сряда, 19.11.25
          Начало България Правосъдие

          Сагата продължава: Прокуратурата обжалва оправдателната присъда на Лена Бориславова

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Прокурор от Софийската районна прокуратура внесе протест срещу оправдателната присъда, постановена на 18 ноември от Софийския районен съд по делото срещу Л.Б., обвинена в ползване на неистински документи в условията на продължавано престъпление.

          По какво е обвинена Л.Б.

          Според прокуратурата подсъдимата съзнателно е използвала неистински частни документи, на които е бил придаден вид, че подписите принадлежат на:

          • А. Р. – председател на УС на сдружението
          • М. Д. – член на сдружението

          Документите са свързани със сдружение „Да запазим Корал“ и са били използвани пред Агенцията по вписванията на:

          • 13 май 2021 г. около 01:55 ч.
          • 14 май 2021 г. около 11:45 ч.

          Сред предоставените документи са:

          • списъци на членовете на сдружението
          • протоколи от заседания
          • покани за общи събрания
          • декларации по ЗТРРЮЛНЦ
          • пълномощно, на което е придаден вид, че е подписано от А. Р.
          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Лена Бориславова по делото „Корал"

          Прокуратурата поддържа, че документите са били използвани с цел заличаване на К.П. от сдружението, като на Л.Б. не се търси отговорност за съставянето, а за съзнателното им ползване.

          Разследване и съдебна фаза

          По случая е водено досъдебно производство за престъпление по
          чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК,
          извършени са експертизи и разпити на свидетели. След приключване на разследването е внесен обвинителен акт.

          На 18 ноември 2025 г. СРС постановява оправдателна присъда.

          Позицията на прокуратурата

          Наблюдаващият прокурор:

          • не приема изводите на съда
          • счита, че деянието, авторството и вината са напълно доказани
          • настоява, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния, а притежателят е длъжен да го пази и да не допуска неправомерно ползване
          • посочва, че подсъдимата не е съобщила за евентуална злоупотреба с електронния ѝ подпис, нито е уведомила доставчика или властите

          Прокурорът е посочил в протеста, че в съдебна зала не са станали ясни мотивите на съда за оправдаването. След като СРС предостави мотивите си, протестът ще бъде допълнен.

          Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е компетентен за Коцев

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Лена Бориславова по делото „Корал"

          Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е компетентен за Коцев

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Историческият музей в Габрово създаде собствен сувенир с 3D принтер

          Десислава Димитрова -
          Регионалният исторически музей – Габрово вече може да се похвали с първите сувенири собствено производство.
          Политика

          Ангел Славчев: Президентът да внесе същото предложение за референдум, но с утрешна дата

          Златина Петкова -
          "Президентът да внесе същото предложение за референдум, но с утрешна дата." Това каза народният представител от партия "Възраждане" Ангел Славчев, който беше гост в предаването...
          България

          Синдикат „Подкрепа“ стартира серия от протести в ключови държавни институции

          Десислава Димитрова -
          Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ обяви начало на серия от протестни действия, които ще засегнат ключови държавни структури в страната.

