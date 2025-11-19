Сагата продължава: Прокуратурата обжалва оправдателната присъда на Лена Бориславова

Прокурор от Софийската районна прокуратура внесе протест срещу оправдателната присъда, постановена на 18 ноември от Софийския районен съд по делото срещу Л.Б., обвинена в ползване на неистински документи в условията на продължавано престъпление.
- Реклама -
По какво е обвинена Л.Б.
Според прокуратурата подсъдимата съзнателно е използвала неистински частни документи, на които е бил придаден вид, че подписите принадлежат на:
А. Р. – председател на УС на сдружението
М. Д. – член на сдружението
Документите са свързани със сдружение „Да запазим Корал“ и са били използвани пред Агенцията по вписванията на:
13 май 2021 г. около 01:55 ч.
14 май 2021 г. около 11:45 ч.
Сред предоставените документи са:
списъци на членовете на сдружението
протоколи от заседания
покани за общи събрания
декларации по ЗТРРЮЛНЦ
пълномощно, на което е придаден вид, че е подписано от А. Р.
Прокуратурата поддържа, че документите са били използвани с цел заличаване на К.П. от сдружението, като на Л.Б. не се търси отговорност за съставянето, а за съзнателното им ползване.
Разследване и съдебна фаза
По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, извършени са експертизи и разпити на свидетели. След приключване на разследването е внесен обвинителен акт.
На 18 ноември 2025 г. СРС постановява оправдателна присъда.
Позицията на прокуратурата
Наблюдаващият прокурор:
не приема изводите на съда
счита, че деянието, авторството и вината са напълно доказани
настоява, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния, а притежателят е длъжен да го пази и да не допуска неправомерно ползване
посочва, че подсъдимата не е съобщила за евентуална злоупотреба с електронния ѝ подпис, нито е уведомила доставчика или властите
Прокурорът е посочил в протеста, че в съдебна зала не са станали ясни мотивите на съда за оправдаването. След като СРС предостави мотивите си, протестът ще бъде допълнен.
Прокурор от Софийската районна прокуратура внесе протест срещу оправдателната присъда, постановена на 18 ноември от Софийския районен съд по делото срещу Л.Б., обвинена в ползване на неистински документи в условията на продължавано престъпление.
- Реклама -
По какво е обвинена Л.Б.
Според прокуратурата подсъдимата съзнателно е използвала неистински частни документи, на които е бил придаден вид, че подписите принадлежат на:
А. Р. – председател на УС на сдружението
М. Д. – член на сдружението
Документите са свързани със сдружение „Да запазим Корал“ и са били използвани пред Агенцията по вписванията на:
13 май 2021 г. около 01:55 ч.
14 май 2021 г. около 11:45 ч.
Сред предоставените документи са:
списъци на членовете на сдружението
протоколи от заседания
покани за общи събрания
декларации по ЗТРРЮЛНЦ
пълномощно, на което е придаден вид, че е подписано от А. Р.
Прокуратурата поддържа, че документите са били използвани с цел заличаване на К.П. от сдружението, като на Л.Б. не се търси отговорност за съставянето, а за съзнателното им ползване.
Разследване и съдебна фаза
По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, извършени са експертизи и разпити на свидетели. След приключване на разследването е внесен обвинителен акт.
На 18 ноември 2025 г. СРС постановява оправдателна присъда.
Позицията на прокуратурата
Наблюдаващият прокурор:
не приема изводите на съда
счита, че деянието, авторството и вината са напълно доказани
настоява, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния, а притежателят е длъжен да го пази и да не допуска неправомерно ползване
посочва, че подсъдимата не е съобщила за евентуална злоупотреба с електронния ѝ подпис, нито е уведомила доставчика или властите
Прокурорът е посочил в протеста, че в съдебна зала не са станали ясни мотивите на съда за оправдаването. След като СРС предостави мотивите си, протестът ще бъде допълнен.