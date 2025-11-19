САЩ и Русия тайно разработват план за прекратяване на войната в Украйна

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп тайно се консултира с руските власти, докато разработва нов план за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи Axios, позовавайки се на американски и руски представители. Изданието отбеляза, че американският план съдържа 28 точки, а висш руски служител изрази оптимизъм относно него.

Събеседниците на медията поясняват, че 28-те точки могат да бъдат разделени на четири категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна.

Не е ясно обаче как планът ще реши въпроси като териториалния контрол в Донбас.

Според изданието, специалният представител на Тръмп, Стив Уиткоф, ръководи разработването на плана, след като го е обсъдил подробно с руския посланик Кирил Дмитриев, казва американският служител.

Самият Дмитриев заяви пред изданието, че е прекарал три дни в Маями, срещайки се с Уиткоф и други членове на екипа на Тръмп. Освен това руският служител изрази оптимизъм относно шансовете на плана за успех.

„Смятаме, че руската позиция наистина е била чута“, коментира той.

Уиткоф е обсъдил плана със съветника по националната сигурност на Зеленски, Рустем Умеров, на среща по-рано тази седмица в Маями, потвърди украински служител пред Axios. „Знаем, че американците работят по нещо“, отбеляза той.

„Президентът ясно заяви, че е време да се спре убийството и да се постигне споразумение за прекратяване на войната. Тръмп вярва, че има шанс да се сложи край на тази безсмислена война, ако се прояви гъвкавост“, заяви говорител на Белия дом пред изданието.

Дмитриев също така поясни, че основната идея е да се вземат принципите, договорени от Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска през август, и да се подготви предложение „за разрешаване на украинския конфликт, както и за възстановяване на руско-американските отношения [и] за справяне с опасенията за сигурността на Русия“.

Според Дмитриев целта е да се подготви писмен документ по този въпрос преди следващата среща между Тръмп и Путин.

Дмитриев заяви, че тези усилия по никакъв начин не са свързани с опита на Великобритания да разработи мирен план за Украйна, който, според него, няма шанс за успех, защото игнорира позицията на Русия.

Руски представител заяви, че американската страна в момента обяснява на украинците и европейците „предимствата“ на настоящия си подход.

„Това се случва на фона на несъмнено постигането на нови успехи от страна на Русия на бойното поле“, посочи той.

Американски служител потвърди, че Белият дом е започнал да информира европейските и украинските представители за новия план.

По думите му, Белият дом вярва, че има реален шанс да спечели украинците и европейците и че планът ще бъде адаптиран, за да се вземат предвид предложенията на всички страни.

„Вярваме, че сега е подходящият момент за този план. Но и двете страни трябва да бъдат практични и реалистични“, казва американският служител.