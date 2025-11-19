САЩ и Русия водят тайни преговори за край на войната в Украйна

САЩ и Русия тайно работят по 28-точков мирен план, който цели да постави край на войната в Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на американски, руски и украински източници.

Според информацията американският специален пратеник Стив Уиткоф и руският представител Кирил Дмитриев са обсъдили подробно параметрите на предложението по време на среща в Маями между 24 и 26 октомври.

„Чувстваме, че руската позиция наистина се чува“, заявява Дмитриев, цитиран от изданието.



Планът обхваща не само бъдещето на Украйна, но и европейската сигурност, гаранциите за защита, както и бъдещите отношения между САЩ, Киев и Москва.

Русия традиционно е настоявала за максималистични условия – отказ от НАТО, демилитаризация и териториални отстъпки. Новият формат обаче цели да търси по-широка рамка за сигурност.

Дмитриев твърди, че целта е: