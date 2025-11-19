НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ и Русия водят тайни преговори за край на войната в Украйна

          0
          20
          Снимка: SERGEI ILNITSKY / БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          САЩ и Русия тайно работят по 28-точков мирен план, който цели да постави край на войната в Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на американски, руски и украински източници.

          - Реклама -

          Според информацията американският специален пратеник Стив Уиткоф и руският представител Кирил Дмитриев са обсъдили подробно параметрите на предложението по време на среща в Маями между 24 и 26 октомври.

          „Чувстваме, че руската позиция наистина се чува“, заявява Дмитриев, цитиран от изданието.

          Планът обхваща не само бъдещето на Украйна, но и европейската сигурност, гаранциите за защита, както и бъдещите отношения между САЩ, Киев и Москва.

          Русия традиционно е настоявала за максималистични условия – отказ от НАТО, демилитаризация и териториални отстъпки. Новият формат обаче цели да търси по-широка рамка за сигурност.

          Дмитриев твърди, че целта е:

          „Как най-накрая да донесем трайна сигурност на Европа, а не само на Украйна.“

          САЩ и Русия тайно работят по 28-точков мирен план, който цели да постави край на войната в Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на американски, руски и украински източници.

          - Реклама -

          Според информацията американският специален пратеник Стив Уиткоф и руският представител Кирил Дмитриев са обсъдили подробно параметрите на предложението по време на среща в Маями между 24 и 26 октомври.

          „Чувстваме, че руската позиция наистина се чува“, заявява Дмитриев, цитиран от изданието.

          Планът обхваща не само бъдещето на Украйна, но и европейската сигурност, гаранциите за защита, както и бъдещите отношения между САЩ, Киев и Москва.

          Русия традиционно е настоявала за максималистични условия – отказ от НАТО, демилитаризация и териториални отстъпки. Новият формат обаче цели да търси по-широка рамка за сигурност.

          Дмитриев твърди, че целта е:

          „Как най-накрая да донесем трайна сигурност на Европа, а не само на Украйна.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Докато Зеленски е в Турция, руските атаки поразяват Харков и Одеса

          Дамяна Караджова -
          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна рано тази сутрин на работно посещение в Турция, където му предстои среща с президента Реджеп Ердоган.
          Политика

          Президентът Доналд Тръмп е на ход: Законът за досиетата на Епстийн чака подпи

          Дамяна Караджова -
          След интензивни политически часове на Капитолийския хълм и редица обществени реакции, Сенатът на САЩ одобри закона за публикуване на всички документи
          Свят

          Глобален срив на услугата Cloudfare наруши работата на милиони сайтове, X и ChatGPT

          Иван Христов -
          Американският оператор Cloudflare съобщи за сериозен технически проблем, който е нарушил работата на основни услуги днес. Милиони уебсайтове, използващи инфраструктурата на компанията, са били...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions