САЩ са информирали Украйна за обсъждания с Русия мирен план

Украйна е получила „сигнали“ за редица предложения на САЩ за прекратяване на пълномащабната война, които Вашингтон е обсъждал с Русия, съобщава Reuters, позовавайки се на висш украински служител.

Според източник на агенцията, САЩ и Русия обсъждат евентуален план за прекратяване на войната. Той подчерта, че Украйна не е участвала в тези дискусии.

Axios, позовавайки се на източници, също така съобщи преди това, че Вашингтон тайно разработва план за действие за прекратяване на войната в консултация с Русия. Коментирайки тази информация, прессекретарят на руския президент Владимир Путин, Дмитрий Песков, заяви пред репортери, че няма новини за евентуални мирни преговори от августовската среща на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Аляска.

Агенцията отбеляза, че украинският президент Володимир Зеленски ще проведе разговори в Турция днес, 19 ноември. Във вторник, 18 ноември, украинският лидер обяви, че се готви да „засили преговорите“ и ще обсъди с турския президент Реджеп Тайип Ердоган как да се постигне справедлив мир в Украйна.

„Да направим всичко възможно, за да приближим края на войната, е основен приоритет на Украйна“, обясни Зеленски преди посещението си в Турция.

Турски източник съобщи на репортери, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф може също да посети Турция, но американски представители все още не са направили никакви съобщения относно подобно посещение. Друг източник от турското външно министерство заяви, че турските представители ще се срещнат само със Зеленски и Уиткоф вероятно няма да участва в срещите в Анкара.

Освен това агенцията добави, че на 20 ноември Зеленски ще се срещне с американски военни представители в Киев като част от нов опит за възобновяване на мирните преговори с Русия. Посолството на САЩ в Украйна отбеляза, че американска делегация, водена от министъра на армията на САЩ Дан Дрискол, вече е в Киев на „мисия за установяване на фактите“.

Друг източник съобщи на репортери, че американската делегация включва началник-щаба на армията генерал Ранди Джордж, който ще се срещне със Зеленски на 20 ноември, заедно с Дрискол.