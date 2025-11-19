САЩ замразиха финансирането за нови mRNA ваксини

Ваксините на базата на информационна РНК (mRNA) спасиха милиони животи по време на пандемията от COVID-19, а технологията – удостоена с Нобелова награда – днес стои в основата на проекти за лечение на рак, муковисцидоза и редица други заболявания. Въпреки това американското правителство спря ключово финансиране за нови разработки.
Американският здравен министър Робърт Ф. Кенеди-младши, известен критик на ваксинациите, отмени държавно финансиране от 500 млн. долара, предназначено за разработването на mRNA ваксини срещу респираторни заболявания. Експертите по инфекциозни болести реагираха остро: според тях именно тази технология позволява изключително бърза реакция при нови пандемии — нещо, което традиционните методи за производство на ваксини не могат да осигурят навреме.
➤ Как работи mRNA технологията?
mRNA (messenger RNA) е молекула, която носи инструкции към клетките да произвеждат определени протеини.
При ваксините учените използват част от генетичен код, съдържащ инструкции за изработването на конкретен протеин — например част от вирус.
Тялото започва да произвежда този протеин и така имунната система се „обучава“ да го разпознава.
Това премахва нуждата от отглеждане на вируси в лаборатория и значително ускорява производството.
➤ Защо е решаващо при пандемии?
Проф. Майкъл Остерхолм от Университета на Минесота обяснява:
➤ COVID-19 и mRNA платформите: ефективни, но нетрайни
mRNA ваксините на Pfizer и Moderna доказаха висока защита срещу тежко протичане на COVID-19. С времето ефективността намалява — нещо характерно и за противогрипните ваксини, тъй като вирусите бързо мутират. Предимството на mRNA е, че може да бъде актуализирана за седмици, а не за месеци.
➤ Приложения отвъд COVID-19
По данни, цитирани от проф. Остерхолм:
⇒ Около 15 ваксини срещу инфекциозни болести в момента използват mRNA технология. ⇒ Провеждат се изпитвания на терапевтична mRNA ваксина срещу рак на панкреаса. ⇒ Разработва се инхалаторна терапия за муковисцидоза, насочена към подобряване на белодробната функция.
➤ Какво означава спирането на финансирането?
Учени предупреждават, че решението пречи на подготовката за бъдещи здравни кризи. Липсата на държавна подкрепа може да забави разработването на нови ваксини и да увеличи риска при следваща пандемия — време, което може да коства човешки животи.
