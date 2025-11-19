НА ЖИВО
          САЩ замразиха финансирането за нови mRNA ваксини

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Ваксините на базата на информационна РНК (mRNA) спасиха милиони животи по време на пандемията от COVID-19, а технологията – удостоена с Нобелова награда – днес стои в основата на проекти за лечение на рак, муковисцидоза и редица други заболявания.
          Въпреки това американското правителство спря ключово финансиране за нови разработки.

          Американският здравен министър Робърт Ф. Кенеди-младши, известен критик на ваксинациите, отмени държавно финансиране от 500 млн. долара, предназначено за разработването на mRNA ваксини срещу респираторни заболявания. Експертите по инфекциозни болести реагираха остро: според тях именно тази технология позволява изключително бърза реакция при нови пандемии — нещо, което традиционните методи за производство на ваксини не могат да осигурят навреме.

          ➤ Как работи mRNA технологията?

          • mRNA (messenger RNA) е молекула, която носи инструкции към клетките да произвеждат определени протеини.
          • При ваксините учените използват част от генетичен код, съдържащ инструкции за изработването на конкретен протеин — например част от вирус.
          • Тялото започва да произвежда този протеин и така имунната система се „обучава“ да го разпознава.
          • Това премахва нуждата от отглеждане на вируси в лаборатория и значително ускорява производството.
          ➤ Защо е решаващо при пандемии?

          Проф. Майкъл Остерхолм от Университета на Минесота обяснява:

          „Използвайки стара технология, ще ни трябват 18 месеца, за да произведем ваксини само за една четвърт от света.“
          „С mRNA това може да се промени драстично – до края на първата година бихме могли да ваксинираме целия свят.“

          ➤ COVID-19 и mRNA платформите: ефективни, но нетрайни

          mRNA ваксините на Pfizer и Moderna доказаха висока защита срещу тежко протичане на COVID-19. С времето ефективността намалява — нещо характерно и за противогрипните ваксини, тъй като вирусите бързо мутират.
          Предимството на mRNA е, че може да бъде актуализирана за седмици, а не за месеци.

          ➤ Приложения отвъд COVID-19

          По данни, цитирани от проф. Остерхолм:

          ⇒ Около 15 ваксини срещу инфекциозни болести в момента използват mRNA технология.
          ⇒ Провеждат се изпитвания на терапевтична mRNA ваксина срещу рак на панкреаса.
          ⇒ Разработва се инхалаторна терапия за муковисцидоза, насочена към подобряване на белодробната функция.

          ➤ Какво означава спирането на финансирането?

          Учени предупреждават, че решението пречи на подготовката за бъдещи здравни кризи.
          Липсата на държавна подкрепа може да забави разработването на нови ваксини и да увеличи риска при следваща пандемия — време, което може да коства човешки животи.

