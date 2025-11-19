САЩ замразиха финансирането за нови mRNA ваксини

Ваксините на базата на информационна РНК (mRNA) спасиха милиони животи по време на пандемията от COVID-19, а технологията – удостоена с Нобелова награда – днес стои в основата на проекти за лечение на рак, муковисцидоза и редица други заболявания.

Въпреки това американското правителство спря ключово финансиране за нови разработки.

Американският здравен министър Робърт Ф. Кенеди-младши, известен критик на ваксинациите, отмени държавно финансиране от 500 млн. долара, предназначено за разработването на mRNA ваксини срещу респираторни заболявания. Експертите по инфекциозни болести реагираха остро: според тях именно тази технология позволява изключително бърза реакция при нови пандемии — нещо, което традиционните методи за производство на ваксини не могат да осигурят навреме.

➤ Как работи mRNA технологията?

mRNA (messenger RNA) е молекула, която носи инструкции към клетките да произвеждат определени протеини.

При ваксините учените използват част от генетичен код, съдържащ инструкции за изработването на конкретен протеин — например част от вирус.

Тялото започва да произвежда този протеин и така имунната система се „обучава“ да го разпознава.

Това премахва нуждата от отглеждане на вируси в лаборатория и значително ускорява производството.

➤ Защо е решаващо при пандемии?

Проф. Майкъл Остерхолм от Университета на Минесота обяснява:

„Използвайки стара технология, ще ни трябват 18 месеца, за да произведем ваксини само за една четвърт от света.“

„С mRNA това може да се промени драстично – до края на първата година бихме могли да ваксинираме целия свят.“

➤ COVID-19 и mRNA платформите: ефективни, но нетрайни

mRNA ваксините на Pfizer и Moderna доказаха висока защита срещу тежко протичане на COVID-19. С времето ефективността намалява — нещо характерно и за противогрипните ваксини, тъй като вирусите бързо мутират.

Предимството на mRNA е, че може да бъде актуализирана за седмици, а не за месеци.

➤ Приложения отвъд COVID-19

По данни, цитирани от проф. Остерхолм:

⇒ Около 15 ваксини срещу инфекциозни болести в момента използват mRNA технология.

⇒ Провеждат се изпитвания на терапевтична mRNA ваксина срещу рак на панкреаса.

⇒ Разработва се инхалаторна терапия за муковисцидоза, насочена към подобряване на белодробната функция.

➤ Какво означава спирането на финансирането?

Учени предупреждават, че решението пречи на подготовката за бъдещи здравни кризи.

Липсата на държавна подкрепа може да забави разработването на нови ваксини и да увеличи риска при следваща пандемия — време, което може да коства човешки животи.