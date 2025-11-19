НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Синдикат „Подкрепа“ стартира серия от протести в ключови държавни институции

          0
          116
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ обяви начало на серия от протестни действия, които ще засегнат ключови държавни структури в страната.

          - Реклама -

          На 20 ноември (четвъртък) между 12.30 и 13.00 ч. е планиран протест пред Централното управление на НСИ в София, както и пред Териториалните статистически бюра на института в страната.

          „Подкрепа“ алармира: Работещите обедняват отново „Подкрепа“ алармира: Работещите обедняват отново

          Причината за тези действия е дългогодишното неглижиране на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане и засилващият се публичен натиск и опити за дискредитация на служителите.

          Служителите настояват за:
          достойно увеличение на заплатите, съобразено с порасналия обем работа, инфлацията и разширяващите се задължения в администрацията;
          край на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови функции за обществото;
          нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.

          „Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност „Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност

          Системата е на ръба. Не искаме привилегии, а уважение към труда ни и шанс за нормален живот. Без стабилна администрация държавата не може да функционира“,

          подчертават от ръководството на САС „Подкрепа“.

          Протестите ще се провеждат постепенно, като синдикатът си запазва правото да разшири формите на натиск, ако исканията на служителите не бъдат удовлетворени.

          Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ обяви начало на серия от протестни действия, които ще засегнат ключови държавни структури в страната.

          - Реклама -

          На 20 ноември (четвъртък) между 12.30 и 13.00 ч. е планиран протест пред Централното управление на НСИ в София, както и пред Териториалните статистически бюра на института в страната.

          „Подкрепа“ алармира: Работещите обедняват отново „Подкрепа“ алармира: Работещите обедняват отново

          Причината за тези действия е дългогодишното неглижиране на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане и засилващият се публичен натиск и опити за дискредитация на служителите.

          Служителите настояват за:
          достойно увеличение на заплатите, съобразено с порасналия обем работа, инфлацията и разширяващите се задължения в администрацията;
          край на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови функции за обществото;
          нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.

          „Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност „Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност

          Системата е на ръба. Не искаме привилегии, а уважение към труда ни и шанс за нормален живот. Без стабилна администрация държавата не може да функционира“,

          подчертават от ръководството на САС „Подкрепа“.

          Протестите ще се провеждат постепенно, като синдикатът си запазва правото да разшири формите на натиск, ако исканията на служителите не бъдат удовлетворени.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Историческият музей в Габрово създаде собствен сувенир с 3D принтер

          Десислава Димитрова -
          Регионалният исторически музей – Габрово вече може да се похвали с първите сувенири собствено производство.
          Политика

          Ангел Славчев: Президентът да внесе същото предложение за референдум, но с утрешна дата

          Златина Петкова -
          "Президентът да внесе същото предложение за референдум, но с утрешна дата." Това каза народният представител от партия "Възраждане" Ангел Славчев, който беше гост в предаването...
          Правосъдие

          Сагата продължава: Прокуратурата обжалва оправдателната присъда на Лена Бориславова

          Никола Павлов -
          Прокурор от Софийската районна прокуратура внесе протест срещу оправдателната присъда, постановена на 18 ноември от Софийския районен съд по делото срещу Л.Б., обвинена в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions