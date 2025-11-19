Синдикат „Подкрепа“ стартира серия от протести в ключови държавни институции

Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ обяви начало на серия от протестни действия, които ще засегнат ключови държавни структури в страната.

- Реклама -

На 20 ноември (четвъртък) между 12.30 и 13.00 ч. е планиран протест пред Централното управление на НСИ в София, както и пред Териториалните статистически бюра на института в страната.

Причината за тези действия е дългогодишното неглижиране на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане и засилващият се публичен натиск и опити за дискредитация на служителите.

Служителите настояват за:

– достойно увеличение на заплатите, съобразено с порасналия обем работа, инфлацията и разширяващите се задължения в администрацията;

– край на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови функции за обществото;

– нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.

„Системата е на ръба. Не искаме привилегии, а уважение към труда ни и шанс за нормален живот. Без стабилна администрация държавата не може да функционира“, подчертават от ръководството на САС „Подкрепа“.

Протестите ще се провеждат постепенно, като синдикатът си запазва правото да разшири формите на натиск, ако исканията на служителите не бъдат удовлетворени.