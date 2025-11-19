София подменя всички цветни контейнери с по-големи и по-здрави

В София започна подмяната на контейнерите за разделно събиране на отпадъци. Новите съдове са с по-голям обем – 1700 литра, което е с 200 литра повече от досегашните, и разполагат с по-широки отвори и значително по-здрава конструкция. Планирано е всички 240 контейнера в шестте обслужвани района да бъдат заменени.

„Новите цветни контейнери са правилно решение в точния момент. Хората вече ясно осъзнават, че отпадъкът в тях е ресурс, за който общината не събира такси", коментира кметът на район „Средец" Трайчо Трайков.

„Средец“ е първият район, в който се извършва подмяната, отбеляза изпълнителният директор на ЕКОПАК България Александър Урманов, цитиран от БТА. Той уточни, че организацията обслужва шест района – Средец, Триадица, Оборище, Красно село, Младост и Студентски. В рамките на един месец ще бъдат сменени всички съдове в „Средец“, а до 2027 г. – контейнерите във всички райони, в които работи дружеството.

Урманов подчерта, че новите контейнери са не само по-големи и удобни за използване, но и визуално по-привлекателни. Обемът им вече е 1700 литра, докато старите модели бяха 1500 литра. В следващите две години ЕКОПАК планира да обнови над 2000 контейнера в столицата.

Материалите и конструкцията на новия тип съдове – HDPE пластмаса и метал, и увеличеното тегло от 80–85 кг (спрямо 50 кг преди) осигуряват по-висока устойчивост на бури, силен вятър и вандализъм. Контейнерите са оборудвани и с нови стикери, съобразени с предстоящите изисквания на Европейската комисия за хармонизирани етикети за разделно събиране, предвидени в Регламент (ЕС) 2025/40, който ще влезе в сила през следващите три години.

От ЕКОПАК България уточняват, че и двата основни материала в конструкцията – HDPE и метал – са 100% рециклируеми.