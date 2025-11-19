Споразумение за край на войната в Украйна може да бъде постигнато още тази седмица

Белият дом възнамерява да представи ново важно мирно споразумение с Русия, което според официални лица най-накрая ще сложи край на войната в Украйна. Според Politico, администрацията на Доналд Тръмп очаква всички страни да постигнат споразумение за прекратяване на конфликта през следващите дни.

„Висш служител на Белия дом заяви, че очаква рамков документ за прекратяване на конфликта да бъде договорен от всички страни до края на този месец – и евентуално „още тази седмица“, пише изданието.

Въпреки това, нито Украйна, нито европейските съюзници на Америка изглежда са участвали в разработването на новия мирен план, пише изданието. Все още не е известно какви решения се предвиждат за най-належащите въпроси, свързани със завземането от Русия на огромни части от украинската територия, отвличането на десетки хиляди украински деца или гаранциите за сигурност на Украйна.

Въпреки това, „настроението в Белия дом е оптимистично и изглежда, че планът ще бъде представен на Зеленски като свършен факт“, се казва в статията.

„Това, което ще предложим [на Украйна], е разумно… По същество не ни интересуват европейците. „Най-важното е Украйна да се съгласи“, каза високопоставеният служител на Белия дом.

Както отбелязват колумнистите на Politico, Белият дом смята, че Украйна е в такава позиция сега, предвид корупционните скандали, които измъчват Зеленски и настоящите фронтови линии, че вярват, че могат да принудят Украйна да приеме тази сделка.

„Те казват, че е разумно; това е, което според тях ще бъде приемливо за Украйна“, отбелязва статията.