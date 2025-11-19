НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Стилиян Петров: Искрен, дълбок, точен, ясен…СМЕЛ! Много адекватен Филип Кръстев

          Бившата звезда на Селтик похвали играча на Оксфорд за думите му след двубоя срещу Грузия

          Снимка; БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Рекордьорът по мачове с националната фланелка на България – Стилиян Петров, остана впечатлен от изказването на Филип Кръстев след победата на „лъвовете“ с 2:1 над Грузия в последната си квалификация за Мондиал 2026.

          Играчът на Оксфорд сподели след двубоя следното:

          „В българските школи ние от 12-13-годишни не правим нищо и после резултатът е това на терена, което виждате. Ние имаме талант, можем да играем футбол. Обаче например аз, когато бях в Славия, а това е една от най-добрите школи… аз от 13 до 16 г. съм имал десетки тренировки, в които играя джитбол с моя треньор, защото съм единственото дете, което тренира сутрин и ходи следобед на училище.

          Никой не ни е обърнал внимание за хранене, за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам. В другите държави никой не е толкова по-голям професионалист от нас, а просто се грижат много по-добре за тях. Защото, моето поколение, по-горното, тези, които идват след нас – това са загубени поколения.

          Защото ние бяхме много големи таланти, но заради неправилна работа, заради корупция футболът ни е на такова място. И не сме ние най-виновните, защото на нас никой не ни дава платформата, на която да стъпим, да се развиваме и да покажем качествата си, а сме захвърлени да се оправяме сами.“

          Иначе самият Стилиян Петров пусна видео с думите на Кръстев след мача на Националния стадион „Васил Левски“, в което халфът коментира и казаното от него след предходния мач на България – 0:2 като гост на Турция.

          „Браво! Искрен, дълбок, точен, ясен…СМЕЛ! Много адекватен, Филип Кръстев! Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата, запушването на системата и външния натиск! Борбата за справедливост никога няма да спре!!!

          Честита победа, поздравът е за вас и феновете само! Другото си го описал и анализирал перфектно“, написа Петров във Фейсбук.

