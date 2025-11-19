Сутрешен трус разклати района между Димитровград и Гълъбово

Земетресение с магнитуд 2,5 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин на територията на България.

От Геофизичния институт на БАН съобщиха, че трусът е усетен в 9:09 ч., като епицентърът се намира североизточно от Димитровград и югозападно от Гълъбово, на дълбочина 15 км.

- Реклама -

Няма данни за нанесени материални щети. Жителите в района са усетили леко разклащане, но без последствия.