      сряда, 19.11.25
          Сутрешен трус разклати района между Димитровград и Гълъбово

          Земетресение с магнитуд 2,5 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин на територията на България.
          От Геофизичния институт на БАН съобщиха, че трусът е усетен в 9:09 ч., като епицентърът се намира североизточно от Димитровград и югозападно от Гълъбово, на дълбочина 15 км.

          Няма данни за нанесени материални щети. Жителите в района са усетили леко разклащане, но без последствия.

          Няма данни за нанесени материални щети. Жителите в района са усетили леко разклащане, но без последствия.

