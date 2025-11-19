Световни звезди в Белия дом: Роналдо и Мъск на вечеря с Тръмп и престолонаследника на Саудитска Арабия (СНИМКИ)

Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света Илон Мъск, както и шефът на Nvidia – компанията с най-голяма пазарна капитализация в света – Дженсън Хуанг, присъстваха на изискана вечеря, дадена в Белия дом от текущия президент на Америка Доналд Тръмп в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Роналдо, който е отбелязал в кариерата си над 950 гола, в момента играе в саудитския „Ал Насър“, чийто мажоритарен собственик е Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Португалската звезда има договор с клуба до 2027 г.

Присъствието на Илон Мъск предизвика допълнително внимание, тъй като това е второто му появяване заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано през годината. Милиардерът преди това финансира предизборната кампания на републиканеца и бе сред най-близките му съмишленици. Сега се смята, че близостта му до вечерята може да е знак за помирение.

„Тесла“ (Tesla) и „Спейс Екс“ (SpaceX) може отново да се окажат във фокуса на стратегическите разговори на президента,“ отбелязва Ройтерс.

Сред гостите бе и изпълнителният директор на производителя на чипове Nvidia, Дженсън Хуанг – фигура, която играе ключова роля в технологичната революция, движена от изкуствения интелект.

Мъск и Хуанг ще участват и в дискусия на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон, посветен на бъдещето на изкуствения интелект.