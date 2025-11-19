НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Световни звезди в Белия дом: Роналдо и Мъск на вечеря с Тръмп и престолонаследника на Саудитска Арабия (СНИМКИ)

          0
          48
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света Илон Мъск, както и шефът на Nvidia – компанията с най-голяма пазарна капитализация в света – Дженсън Хуанг, присъстваха на изискана вечеря, дадена в Белия дом от текущия президент на Америка Доналд Тръмп в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

          - Реклама -

          Роналдо, който е отбелязал в кариерата си над 950 гола, в момента играе в саудитския „Ал Насър“, чийто мажоритарен собственик е Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Португалската звезда има договор с клуба до 2027 г.

          Присъствието на Илон Мъск предизвика допълнително внимание, тъй като това е второто му появяване заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано през годината. Милиардерът преди това финансира предизборната кампания на републиканеца и бе сред най-близките му съмишленици. Сега се смята, че близостта му до вечерята може да е знак за помирение.

          „Тесла“ (Tesla) и „Спейс Екс“ (SpaceX) може отново да се окажат във фокуса на стратегическите разговори на президента,“ отбелязва Ройтерс.

          Сред гостите бе и изпълнителният директор на производителя на чипове Nvidia, Дженсън Хуанг – фигура, която играе ключова роля в технологичната революция, движена от изкуствения интелект.

          Мъск и Хуанг ще участват и в дискусия на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон, посветен на бъдещето на изкуствения интелект.

          „Този разговор ще проучи нововъзникващите сили, оформящи следващата вълна на технологичния прогрес, като ще подчертае архитектурите, моделите и инвестициите, които ще доведат до едно по-интелигентно и взаимносвързано бъдеще“, гласи документ, с който Ройтерс се е запознала.

          Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света Илон Мъск, както и шефът на Nvidia – компанията с най-голяма пазарна капитализация в света – Дженсън Хуанг, присъстваха на изискана вечеря, дадена в Белия дом от текущия президент на Америка Доналд Тръмп в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

          - Реклама -

          Роналдо, който е отбелязал в кариерата си над 950 гола, в момента играе в саудитския „Ал Насър“, чийто мажоритарен собственик е Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Португалската звезда има договор с клуба до 2027 г.

          Присъствието на Илон Мъск предизвика допълнително внимание, тъй като това е второто му появяване заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано през годината. Милиардерът преди това финансира предизборната кампания на републиканеца и бе сред най-близките му съмишленици. Сега се смята, че близостта му до вечерята може да е знак за помирение.

          „Тесла“ (Tesla) и „Спейс Екс“ (SpaceX) може отново да се окажат във фокуса на стратегическите разговори на президента,“ отбелязва Ройтерс.

          Сред гостите бе и изпълнителният директор на производителя на чипове Nvidia, Дженсън Хуанг – фигура, която играе ключова роля в технологичната революция, движена от изкуствения интелект.

          Мъск и Хуанг ще участват и в дискусия на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон, посветен на бъдещето на изкуствения интелект.

          „Този разговор ще проучи нововъзникващите сили, оформящи следващата вълна на технологичния прогрес, като ще подчертае архитектурите, моделите и инвестициите, които ще доведат до едно по-интелигентно и взаимносвързано бъдеще“, гласи документ, с който Ройтерс се е запознала.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          3200 вида хляб и традиция под закрилата на ЮНЕСКО: германското хлебно чудо

          Дамяна Караджова -
          Френските багети може и да са символ на киното, но когато говорим за вкус и традиция, германците имат силен аргумент: най-добрият хляб в света
          Инциденти

          Тежки наводнения във Виетнам – има жертви

          Десислава Димитрова -
          Най-малко 15 души са загубили живота си, а други 19 са пострадали вследствие на проливните дъждове и поредица от свлачища, засегнали Виетнам през последните три дни.
          Правосъдие

          Върховният съд на Бразилия осъди 9 души за заговор за убийството на Лула да Силва

          Дамяна Караджова -
          Върховният съд на Бразилия осъди деветима души – осем военни офицери и агент на федералната полиция – за участие в заговор за убийството на президента

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions