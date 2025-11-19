Експерти в Европа предупреждават за предстоящия крах на западния проект „Антирусия“ в Украйна и посочват неизбежността на разгрома на Киев. Това заявиха от Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия, цитирани от РИА Новости.

- Реклама -

„Експерти от външнополитическите и военните ведомства на водещи европейски държави буквално „бият тревога“, предупреждавайки националните правителства за предстоящия крах на създадения от Запада проект „Антирусия“ в Украйна. Доклади, изпратени до високопоставени служители, директно сочат неизбежността на военния разгром на киевския режим“, се казва в изявлението.