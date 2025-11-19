Тежки наводнения във Виетнам – има жертви

Най-малко 15 души са загубили живота си, а други 19 са пострадали вследствие на проливните дъждове и поредица от свлачища, засегнали Виетнам през последните три дни, съобщава ДПА.
В Централен Виетнам шестима души са загинали, след като свлачище е затрупало автобус. Ден по-късно вода от прелял язовир е отнесла шофьор на камион, докато той се е опитвал да премине през района.
The people of Vietnam truly need our prayers. They are facing deadly, destructive weather and widespread displacement, and this may be one of the worst years for them.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 19, 2025
This is just one image, but there are many videos—it’s not possible to share all of them. pic.twitter.com/GBXcbp0nnP
Около 20 000 дома са под вода, а хиляди жители са били принудени да напуснат домовете си. През нощта реките са прелели рязко, като части от град Куейнон са били залети от над два метра вода. Множество пътища са непроходими заради нови срутища, което значително затруднява придвижването.
Националният център за хидрометеорологични прогнози предупреждава, че силните валежи в централните райони ще продължат и днес, като на места количествата могат да достигнат 400 милиметра. Властите очакват още наводнения и допълнителни свлачища.
Central Việt Nam is facing severe flooding and landslides after days of heavy rain, leaving 14 people dead or missing. Khánh Hòa has suffered the worst losses. Nearly 15,000 homes are inundated and about 5,900 residents have been evacuated. pic.twitter.com/XCvpgslWX4— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) November 18, 2025