      сряда, 19.11.25
          Инциденти

          Тежки наводнения във Виетнам – има жертви

          Снимка: X
          Десислава Димитрова
          Най-малко 15 души са загубили живота си, а други 19 са пострадали вследствие на проливните дъждове и поредица от свлачища, засегнали Виетнам през последните три дни, съобщава ДПА.

          В Централен Виетнам шестима души са загинали, след като свлачище е затрупало автобус. Ден по-късно вода от прелял язовир е отнесла шофьор на камион, докато той се е опитвал да премине през района.

          Около 20 000 дома са под вода, а хиляди жители са били принудени да напуснат домовете си. През нощта реките са прелели рязко, като части от град Куейнон са били залети от над два метра вода. Множество пътища са непроходими заради нови срутища, което значително затруднява придвижването.

          Националният център за хидрометеорологични прогнози предупреждава, че силните валежи в централните райони ще продължат и днес, като на места количествата могат да достигнат 400 милиметра. Властите очакват още наводнения и допълнителни свлачища.

