НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп „започва работа върху Судан“, след като саудитският принц го помолил да прекрати войната

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще започне „работа“ по войната в Судан, след като саудитският принц Мохамед бин Салман го помолил да помогне за прекратяването на конфликта, предаде АФП.

          - Реклама -

          „Неговото величество иска да направя нещо много мощно, което да се отнася до Судан. Не беше в моите планове да се намесвам – мислех, че е просто нещо лудо и извън контрол“, каза Тръмп на бизнес форум между Саудитска Арабия и САЩ.

          „Но просто виждам колко важно е това за вас, и за много от вашите приятели в залата, Судан. И ще започнем работа върху Судан“, добави републиканецът. 

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще започне „работа“ по войната в Судан, след като саудитският принц Мохамед бин Салман го помолил да помогне за прекратяването на конфликта, предаде АФП.

          - Реклама -

          „Неговото величество иска да направя нещо много мощно, което да се отнася до Судан. Не беше в моите планове да се намесвам – мислех, че е просто нещо лудо и извън контрол“, каза Тръмп на бизнес форум между Саудитска Арабия и САЩ.

          „Но просто виждам колко важно е това за вас, и за много от вашите приятели в залата, Судан. И ще започнем работа върху Судан“, добави републиканецът. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Боян Рашев: Китай много ясно намери себе си в борбата с климатичните промени

          Ирина Илиева -
          В интервю за предаването "Контра" Боян Рашев подчертава рязката промяна в ролята на Китай в глобалната климатична политика. Държава, която дълго време отказваше да...
          Политика

          Зорница Илиева: Надяваме се скоро да има среща между Тръмп и Путин

          Златина Петкова -
          "Зорница Илиева: Надяваме се скоро да има среща между Тръмп и Путин." Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването "Делници" с...
          Политика

          Световни звезди в Белия дом: Роналдо и Мъск на вечеря с Тръмп и престолонаследника на Саудитска Арабия (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света Илон Мъск, както и шефът на Nvidia

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions