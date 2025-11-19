Тръмп „започва работа върху Судан“, след като саудитският принц го помолил да прекрати войната

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще започне „работа“ по войната в Судан, след като саудитският принц Мохамед бин Салман го помолил да помогне за прекратяването на конфликта, предаде АФП.

- Реклама -

„Неговото величество иска да направя нещо много мощно, което да се отнася до Судан. Не беше в моите планове да се намесвам – мислех, че е просто нещо лудо и извън контрол“, каза Тръмп на бизнес форум между Саудитска Арабия и САЩ.

„Но просто виждам колко важно е това за вас, и за много от вашите приятели в залата, Судан. И ще започнем работа върху Судан“, добави републиканецът.