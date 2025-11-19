Удар на „Искандер“ унищожи украински MLRS в Харковска област, обстрелвали Воронеж с ATACMS

Руските военни са отблъснали атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с ракети ATACMS срещу Воронеж и са унищожили две пускови установки MLRS в Харковска област, от които украинците са стреляли, съобщава РИА Новости, като се позовава на Министерството на отбраната на Руската федерация.

„Тактически ракетен комплекс „Искандер-М“ нанесе ракетен удар по <…> позиция на ВСУ, в резултат на което бяха унищожени две пускови установки за РСЗО с боеприпаси, както и личният състав на бойния екипаж <…>“, се казва в прессъобщението.

ВСУ са се опитали да ударят Воронеж във вторник в 14:31 ч. местно време, съобщава ведомството. ВСУ са използвали четири ракети ATACMS, произведени в САЩ, които са били свалени от руските ракетни системи С-400 и „Панцир“. Системите за противовъздушна отбрана бързо са засекли пусковите установки за РСЗО близо до Волоска Балаклея, на 50 километра от Чугуев в Харковска област. Отломки от свалените ракети са паднали върху Регионалния геронтологичен център във Воронеж и сиропиталище, както и върху частен дом. Няма жертви или ранени, добавя руското военно ведомство.