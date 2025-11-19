НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Удар на „Искандер“ унищожи украински MLRS в Харковска област, обстрелвали Воронеж с ATACMS

          0
          21
          Искандер
          Искандер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските военни са отблъснали атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с ракети ATACMS срещу Воронеж и са унищожили две пускови установки MLRS в Харковска област, от които украинците са стреляли, съобщава РИА Новости, като се позовава на Министерството на отбраната на Руската федерация.

          - Реклама -

          „Тактически ракетен комплекс „Искандер-М“ нанесе ракетен удар по <…> позиция на ВСУ, в резултат на което бяха унищожени две пускови установки за РСЗО с боеприпаси, както и личният състав на бойния екипаж <…>“, се казва в прессъобщението.

          ВСУ са се опитали да ударят Воронеж във вторник в 14:31 ч. местно време, съобщава ведомството. ВСУ са използвали четири ракети ATACMS, произведени в САЩ, които са били свалени от руските ракетни системи С-400 и „Панцир“. Системите за противовъздушна отбрана бързо са засекли пусковите установки за РСЗО близо до Волоска Балаклея, на 50 километра от Чугуев в Харковска област. Отломки от свалените ракети са паднали върху Регионалния геронтологичен център във Воронеж и сиропиталище, както и върху частен дом. Няма жертви или ранени, добавя руското военно ведомство.

          Руските военни са отблъснали атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с ракети ATACMS срещу Воронеж и са унищожили две пускови установки MLRS в Харковска област, от които украинците са стреляли, съобщава РИА Новости, като се позовава на Министерството на отбраната на Руската федерация.

          - Реклама -

          „Тактически ракетен комплекс „Искандер-М“ нанесе ракетен удар по <…> позиция на ВСУ, в резултат на което бяха унищожени две пускови установки за РСЗО с боеприпаси, както и личният състав на бойния екипаж <…>“, се казва в прессъобщението.

          ВСУ са се опитали да ударят Воронеж във вторник в 14:31 ч. местно време, съобщава ведомството. ВСУ са използвали четири ракети ATACMS, произведени в САЩ, които са били свалени от руските ракетни системи С-400 и „Панцир“. Системите за противовъздушна отбрана бързо са засекли пусковите установки за РСЗО близо до Волоска Балаклея, на 50 километра от Чугуев в Харковска област. Отломки от свалените ракети са паднали върху Регионалния геронтологичен център във Воронеж и сиропиталище, както и върху частен дом. Няма жертви или ранени, добавя руското военно ведомство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Висшето ръководство на армията на САЩ пристигна на необявена визита в Киев

          Иван Христов -
          Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол и началникът на щаба генерал Ранди Джордж пристигнаха в Украйна на необявена визита като част от усилията...
          Война

          Русия нанесе удари по енергетиката на Украйна

          Иван Христов -
          Русия отново атакува енергийната инфраструктура на Украйна, което доведе до аварийни прекъсвания на електрозахранването в няколко региона на страната, съобщава УНИАН, позовавайки се на...
          Война

          Докато Зеленски е в Турция, руските атаки поразяват Харков и Одеса

          Дамяна Караджова -
          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна рано тази сутрин на работно посещение в Турция, където му предстои среща с президента Реджеп Ердоган.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions