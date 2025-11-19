Удари спряха топлоподаването в Прикарпатието, Русия атакува и железопътна инфраструктура в Харковска област

Русия нанесе удари по критична инфраструктура и жилищни сгради в Украйна през нощта. В Прикарпатския регион има прекъсвания на топлоподаването, а Русия отново нанесе поражения по железопътната инфраструктура и енергетиката в Харковска област, съобщи в сряда в Telegram вицепремиерът по възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна Олексий Кулеба, предава УНН.

„Врагът нанася ракетни удари по критична инфраструктура и жилищни сгради в населени места в цялата страна през цялата нощ. Съобщени са разрушения и щети в Лвовска, Ивано-Франковска, Черниговска, Харковска и Днепропетровска области. За съжаление има жертви и смъртни случаи“, написа Кулеба.

По думите му, ликвидацията на последствията от обстрела продължава.

„Руската армия удари жилищни високи сгради в Тернопол. Има убити хора, девет към момента. Десетки са ранени. Изказваме съболезнования на семействата на жертвите, чийто живот беше отнет от Русия. Възможно е все още да има хора под развалините. Спасителната операция продължава“, отбеляза вицепремиерът.

„В Ивано-Франковска област има прекъсвания в топлоснабдяването в резултат на ракетна атака и атака с дрон. Комуналните служби и спасителите се справят с последиците от ударите. В региона врагът удари жилищна сграда, ранявайки трима души, включително две деца“, пише още Кулеба.

„В Харковска област врагът отново нанесе поражения на железопътна инфраструктура, енергийни съоръжения и гражданска инфраструктура. Топло- и водоснабдяването са възстановени в град Харков, а в някои градове в региона все още продължават ремонти. Освен това окупаторите са извършили удари с дронове по мирни райони на Харков, ранявайки 46 жители“, отбеляза вицепремиерът.

„Русия продължава умишлено да тероризира украинските общности, атакувайки цивилни и критична инфраструктура“, отбеляза Кулеба.