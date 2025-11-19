НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Удари спряха топлоподаването в Прикарпатието, Русия атакува и железопътна инфраструктура в Харковска област

          0
          6
          Руски удар по жп инфраструктура
          Руски удар по жп инфраструктура
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия нанесе удари по критична инфраструктура и жилищни сгради в Украйна през нощта. В Прикарпатския регион има прекъсвания на топлоподаването, а Русия отново нанесе поражения по железопътната инфраструктура и енергетиката в Харковска област, съобщи в сряда в Telegram вицепремиерът по възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна Олексий Кулеба, предава УНН.

          - Реклама -

          „Врагът нанася ракетни удари по критична инфраструктура и жилищни сгради в населени места в цялата страна през цялата нощ. Съобщени са разрушения и щети в Лвовска, Ивано-Франковска, Черниговска, Харковска и Днепропетровска области. За съжаление има жертви и смъртни случаи“, написа Кулеба.

          По думите му, ликвидацията на последствията от обстрела продължава.

          „Руската армия удари жилищни високи сгради в Тернопол. Има убити хора, девет към момента. Десетки са ранени. Изказваме съболезнования на семействата на жертвите, чийто живот беше отнет от Русия. Възможно е все още да има хора под развалините. Спасителната операция продължава“, отбеляза вицепремиерът.

          „В Ивано-Франковска област има прекъсвания в топлоснабдяването в резултат на ракетна атака и атака с дрон. Комуналните служби и спасителите се справят с последиците от ударите. В региона врагът удари жилищна сграда, ранявайки трима души, включително две деца“, пише още Кулеба.

          „В Харковска област врагът отново нанесе поражения на железопътна инфраструктура, енергийни съоръжения и гражданска инфраструктура. Топло- и водоснабдяването са възстановени в град Харков, а в някои градове в региона все още продължават ремонти. Освен това окупаторите са извършили удари с дронове по мирни райони на Харков, ранявайки 46 жители“, отбеляза вицепремиерът.

          „Русия продължава умишлено да тероризира украинските общности, атакувайки цивилни и критична инфраструктура“, отбеляза Кулеба.

          Русия нанесе удари по критична инфраструктура и жилищни сгради в Украйна през нощта. В Прикарпатския регион има прекъсвания на топлоподаването, а Русия отново нанесе поражения по железопътната инфраструктура и енергетиката в Харковска област, съобщи в сряда в Telegram вицепремиерът по възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна Олексий Кулеба, предава УНН.

          - Реклама -

          „Врагът нанася ракетни удари по критична инфраструктура и жилищни сгради в населени места в цялата страна през цялата нощ. Съобщени са разрушения и щети в Лвовска, Ивано-Франковска, Черниговска, Харковска и Днепропетровска области. За съжаление има жертви и смъртни случаи“, написа Кулеба.

          По думите му, ликвидацията на последствията от обстрела продължава.

          „Руската армия удари жилищни високи сгради в Тернопол. Има убити хора, девет към момента. Десетки са ранени. Изказваме съболезнования на семействата на жертвите, чийто живот беше отнет от Русия. Възможно е все още да има хора под развалините. Спасителната операция продължава“, отбеляза вицепремиерът.

          „В Ивано-Франковска област има прекъсвания в топлоснабдяването в резултат на ракетна атака и атака с дрон. Комуналните служби и спасителите се справят с последиците от ударите. В региона врагът удари жилищна сграда, ранявайки трима души, включително две деца“, пише още Кулеба.

          „В Харковска област врагът отново нанесе поражения на железопътна инфраструктура, енергийни съоръжения и гражданска инфраструктура. Топло- и водоснабдяването са възстановени в град Харков, а в някои градове в региона все още продължават ремонти. Освен това окупаторите са извършили удари с дронове по мирни райони на Харков, ранявайки 46 жители“, отбеляза вицепремиерът.

          „Русия продължава умишлено да тероризира украинските общности, атакувайки цивилни и критична инфраструктура“, отбеляза Кулеба.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Ясни са 42 от отборите, които вече се класираха за Мондиал 2026

          Николай Минчев -
          Станаха ясни 42 от 48-те отбора, които ще участват в Световното първенство по футбол, което ще се проведе догодина в САЩ, Мексико и Канада.  Това...
          Война

          Руснаците унищожиха база на ВСУ с бункери в Западна Украйна

          Иван Христов -
          Руските войски са унищожили база на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Стрие, Лвовска област на Украйна, съобщава източник на РИА Новости. „Поразиха военна база...
          Война

          Американската военна делегация в Киев е последният опит на Тръмп да спре войната в Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати високопоставена делегация от Пентагона в Киев за разговори на 19 ноември като част от последния опит на администрацията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions