Украински социолог: Делото „Миндич“ няма да доведе до сътресения в Украйна, защото всички знаят за корупцията в екипа на Зеленски

Светлана Чунихина, заместник-директор на Института по социална и политическа психология към Националната академия на педагогическите науки на Украйна, не вярва, че корупционните скандали ще доведат до значителна дестабилизация на обществото. Тя посочи като един от факторите това, че украинците промениха мнението си за правителството миналата година, когато „окончателно се убедиха в корупцията на екипа на Зеленски“. Социологът изрази това мнение в статията на Алла Котляр „Как ще реагира обществото на Миндичгейт: Майдани, преврати и падащи рейтинги?“.

Според нея корупционният скандал, свързан с приятеля на президента Тимур Миндич, само добавя подробности към картина, която обществеността вече разбираше – че лидерите на страната действат нечестно, когато става въпрос за финанси.

„Второ, държавата и нацията в сегашното им състояние са значително по-широки от политическия режим. Фактът, че Украйна се ръководи от непрофесионални и нечестни политици или служители, не показва крах на държавността и не води до обществен колапс – защото Украйна не може да се сведе до пет или шест мениджъри на Зеленски. Въпреки че руската пропаганда изобразява ситуацията точно по този начин“, посочи тя.

Специалистът цитира и факта, че изследванията показват продължаващата готовност на украинците да се съпротивляват на руската агресия, като същевременно няма самоналожена забрана за критика и протести срещу правителството. Според нея обществото разбира границите, отвъд които законното право на протест може да стане опасно за стабилността на държавата.

„Четвърто, в момента на фронта се случват наистина важни и критични събития. Докато фронтът остава стабилен, гражданите като цяло ще избягват прекомерна радикализация. Ако обаче събитията на фронта станат неконтролируеми, оплакванията срещу правителството ще се увеличават като снежна топка. Проблемът с корупцията е именно в това, че тя подкопава отбранителните способности на държавата и значително увеличава вероятността войната да се превърне в катастрофална за Украйна“, заключи тя.

Арестуван преди това от СБУ, детективът на НАБУ Руслан Магамедрасулов ​​заяви, че Тимур Миндич, бизнес партньор и приятел на украинския президент, който избяга от Украйна, е бил ръководителят, но не и основният бенефициент на схемата за злоупотреби. Според него той е имал „високопоставени политически покровители“.