Украинският парламент одобри оставките на министрите от „МиндичГейт“

Върховната Рада на Украйна на 19 ноември одобри оставките на министъра на правосъдието Герман Галущенко и енергийния министър Светлана Гринчук, след като имената им се оказаха замесени в мащабна корупционна схема в държавната ядрена компания „Енергоатом“.

Галущенко и Гринчук подадоха оставки на 12 ноември по призив на президента Володимир Зеленски, припомня „Киев Индипендънт“.

Галущенко – ключова фигура в най-голямото антикорупционно разследване при Зеленски

Министърът е разследван от Националното антикорупционно бюро (НАБУ) като част от т.нар. дело „Енергоатом“ – определяно като най-мащабното корупционно разкритие по време на президентството на Зеленски.

По него вече са обвинени осем лица, а Тимур Миндич, близък до президента, е посочен като предполагаем организатор.

Галущенко, който през юли беше назначен за министър на правосъдието, преди това ръководеше енергийното министерство (2021–2025 г.). На 10 ноември НАБУ проведе обиски на адреси, свързани с него.

В разпространени аудиозаписи Галущенко фигурира с кодовото име „Професора“. На тях заподозрените Игор Миронюк (негов бивш съветник) и Дмитро Басов обсъждат разпределяне на подкупи:

„Ще го делим на трима: ти, аз и Професора“, казва Миронюк в едно от записаните разговори.

Политическо влияние на Миндич? Разговорите сочат, че Зеленски е бил въвлечен индиректно

Антикорупционният прокурор Сергей Савицки заяви, че Миндич е упражнявал незаконно влияние върху Галущенко.

Според материалите:

в записите има директен разговор между Миндич и Галущенко ;

; Миндич дискутира и получаване на пари от друг обвиняем – Александър Цукерман ;

; по време на една от срещите Зеленски се обажда на Галущенко, минути след като Миндич му изпраща съобщение.

Прокуратурата твърди, че това показва политическото влияние, което Миндич е упражнявал.

Скандали и връзки: биография и допълнителни детайли

Герман Галущенко (52 г.) е от Лвов, юрист по образование:

директор „Правна подкрепа“ в „Енергоатом“ (2013–2014)

вицепрезидент на „Енергоатом“ (2020–2021)

преподавател по международно право в Киевския национален университет

Освен това е бил замесен в предходни корупционни разследвания, отделни от „Енергоатом“.

Какво се знае за Гринчук

Антикорупционен прокурор заяви в съда, че Светлана Гринчук е прекарала три нощи в апартамента на Галущенко през юли и август.

Гринчук отрича:

„Не съм чувала за това“, каза тя в отговор на Slidstvo.info.

Прокуратурата твърди още, че Миронюк е провел интервю с Гринчук, когато е била разглеждана за поста министър на енергетиката – факт, който подсилва подозренията за вътрешни зависимости в сектора.