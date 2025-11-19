НА ЖИВО
          Европа Политика

          Украинският парламент одобри оставките на министрите от „МиндичГейт“

          0
          19
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Върховната Рада на Украйна на 19 ноември одобри оставките на министъра на правосъдието Герман Галущенко и енергийния министър Светлана Гринчук, след като имената им се оказаха замесени в мащабна корупционна схема в държавната ядрена компания „Енергоатом“.

          Галущенко и Гринчук подадоха оставки на 12 ноември по призив на президента Володимир Зеленски, припомня „Киев Индипендънт“.

          Галущенко – ключова фигура в най-голямото антикорупционно разследване при Зеленски

          Министърът е разследван от Националното антикорупционно бюро (НАБУ) като част от т.нар. дело „Енергоатом“ – определяно като най-мащабното корупционно разкритие по време на президентството на Зеленски.
          По него вече са обвинени осем лица, а Тимур Миндич, близък до президента, е посочен като предполагаем организатор.

          Маряна Безуглая: Министърът на енергетиката Светлана Гринчук е избягала от Украйна Маряна Безуглая: Министърът на енергетиката Светлана Гринчук е избягала от Украйна

          Галущенко, който през юли беше назначен за министър на правосъдието, преди това ръководеше енергийното министерство (2021–2025 г.). На 10 ноември НАБУ проведе обиски на адреси, свързани с него.

          В разпространени аудиозаписи Галущенко фигурира с кодовото име „Професора“. На тях заподозрените Игор Миронюк (негов бивш съветник) и Дмитро Басов обсъждат разпределяне на подкупи:

          „Ще го делим на трима: ти, аз и Професора“, казва Миронюк в едно от записаните разговори.

          Политическо влияние на Миндич? Разговорите сочат, че Зеленски е бил въвлечен индиректно

          Антикорупционният прокурор Сергей Савицки заяви, че Миндич е упражнявал незаконно влияние върху Галущенко.
          Според материалите:

          • в записите има директен разговор между Миндич и Галущенко;
          • Миндич дискутира и получаване на пари от друг обвиняем – Александър Цукерман;
          • по време на една от срещите Зеленски се обажда на Галущенко, минути след като Миндич му изпраща съобщение.

          Прокуратурата твърди, че това показва политическото влияние, което Миндич е упражнявал.

          И Зеленски изникна в делото срещу Тимур Миндич (ДОКУМЕНТ) И Зеленски изникна в делото срещу Тимур Миндич (ДОКУМЕНТ)

          Скандали и връзки: биография и допълнителни детайли

          Герман Галущенко (52 г.) е от Лвов, юрист по образование:

          • директор „Правна подкрепа“ в „Енергоатом“ (2013–2014)
          • вицепрезидент на „Енергоатом“ (2020–2021)
          • преподавател по международно право в Киевския национален университет

          Освен това е бил замесен в предходни корупционни разследвания, отделни от „Енергоатом“.

          Какво се знае за Гринчук

          Антикорупционен прокурор заяви в съда, че Светлана Гринчук е прекарала три нощи в апартамента на Галущенко през юли и август.
          Гринчук отрича:

          „Не съм чувала за това“, каза тя в отговор на Slidstvo.info.

          Прокуратурата твърди още, че Миронюк е провел интервю с Гринчук, когато е била разглеждана за поста министър на енергетиката – факт, който подсилва подозренията за вътрешни зависимости в сектора.

