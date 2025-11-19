Украинският парламент одобри оставките на министрите от „МиндичГейт“

Върховната Рада на Украйна на 19 ноември одобри оставките на министъра на правосъдието Герман Галущенко и енергийния министър Светлана Гринчук, след като имената им се оказаха замесени в мащабна корупционна схема в държавната ядрена компания „Енергоатом“.
Галущенко и Гринчук подадоха оставки на 12 ноември по призив на президента Володимир Зеленски, припомня „Киев Индипендънт“.
Галущенко – ключова фигура в най-голямото антикорупционно разследване при Зеленски
Министърът е разследван от Националното антикорупционно бюро (НАБУ) като част от т.нар. дело „Енергоатом“ – определяно като най-мащабното корупционно разкритие по време на президентството на Зеленски.
По него вече са обвинени осем лица, а Тимур Миндич, близък до президента, е посочен като предполагаем организатор.
Галущенко, който през юли беше назначен за министър на правосъдието, преди това ръководеше енергийното министерство (2021–2025 г.). На 10 ноември НАБУ проведе обиски на адреси, свързани с него.
В разпространени аудиозаписи Галущенко фигурира с кодовото име „Професора“. На тях заподозрените Игор Миронюк (негов бивш съветник) и Дмитро Басов обсъждат разпределяне на подкупи:
Политическо влияние на Миндич? Разговорите сочат, че Зеленски е бил въвлечен индиректно
Антикорупционният прокурор Сергей Савицки заяви, че Миндич е упражнявал незаконно влияние върху Галущенко.
Според материалите:
- в записите има директен разговор между Миндич и Галущенко;
- Миндич дискутира и получаване на пари от друг обвиняем – Александър Цукерман;
- по време на една от срещите Зеленски се обажда на Галущенко, минути след като Миндич му изпраща съобщение.
Прокуратурата твърди, че това показва политическото влияние, което Миндич е упражнявал.
Скандали и връзки: биография и допълнителни детайли
Герман Галущенко (52 г.) е от Лвов, юрист по образование:
- директор „Правна подкрепа“ в „Енергоатом“ (2013–2014)
- вицепрезидент на „Енергоатом“ (2020–2021)
- преподавател по международно право в Киевския национален университет
Освен това е бил замесен в предходни корупционни разследвания, отделни от „Енергоатом“.
Какво се знае за Гринчук
Антикорупционен прокурор заяви в съда, че Светлана Гринчук е прекарала три нощи в апартамента на Галущенко през юли и август.
Гринчук отрича:
Прокуратурата твърди още, че Миронюк е провел интервю с Гринчук, когато е била разглеждана за поста министър на енергетиката – факт, който подсилва подозренията за вътрешни зависимости в сектора.