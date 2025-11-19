Украйна е атакувана с 470 дрона и 48 ракети, използва F-16 и Mirage-2000 за отразяване на нападението

Украйна е атакувана от Русия в нощта срещу сряда с повече от 470 ударни дрона и 48 ракети, включително балистични. Изтребители F-16 и Mirage-2000 са свалили не по-малко от 10 ракети, съобщават от Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, цитирани от УНИАН.

На картата се вижда, че е имало два основни района, в които са прицелени ударите – в източната и западната част на страната.

„Регистрирани са попадения на седем ракети и 34 атакуващи безпилотни летателни апарата бяха ударени на 14 места, а свалени безпилотни летателни апарати (отломки) бяха открити на шест места. Основните зони на удара бяха Лвовска, Тернополска и Харковска области“, съобщиха от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

„На сметката на F-16 има над 1300 прехванати въздушни цели! По-конкретно, по време на днешния удар, пилоти на F-16 и Mirage-2000 прехванаха и свалиха най-малко 10 вражески крилати ракети“, се казва в изявление на украинските ВВС.