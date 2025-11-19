Украйна иска от Русия 43 милиарда като компенсация за климатичните щети от войната

Украйна планира да поиска 43 милиарда долара обезщетение за климатични щети от Русия, за да помогне за финансирането на зелено възстановяване от войната, както беше обявено на Конференцията на ООН за изменението на климата (COP30) в Бразилия, съобщава DPA.

„В много отношения Русия води мръсна война и нашият климат също пострада“, заяви Павло Карташов, заместник-министър на икономиката, околната среда и земеделието на Украйна, на събитие в Белем във вторник.

„Големи количества изгоряло гориво, опожарени гори, разрушени сгради, използван бетон и стомана – всичко това по същество е „конфликтен въглерод“ и води до значителни климатични разходи. Ние, народът на Украйна, преживяваме тази жестокост от първа ръка, но климатичните последици от тази агресия ще се усетят далеч отвъд нашите граници в бъдеще“, отбеляза той.

Данните на Украйна се основават на октомврийски доклад, публикуван от Инициативата за отчитане на парниковите газове от войната (IGGAW).

Финансирана от правителството инициатива изчисли, че руската инвазия в Украйна е довела до глобални емисии на парникови газове, еквивалентни на 236,8 милиона тона въглероден диоксид.

Според тези данни количеството отделени парникови газове, вредни за климата, е еквивалентно на комбинираните емисии на Австрия, Унгария, Чехия и Словакия за една година.

Ленард де Клерк, водещият автор на доклада, заяви: „Нашата щателна документация за въглеродните емисии от руската инвазия в Украйна ще формира основата на иска на Украйна за обезщетение. Механизмът за това е установен от международното право и с подаването на документите Украйна ще стане първата държава, която ще държи друга държава отговорна за климатичните емисии, причинени от война“.

Украйна е изготвила закон, предназначен да стимулира „зеленото възстановяване“ и да привлече инвестиции. Страната вече се е ангажирала да спазва политиката на ЕС за климата.