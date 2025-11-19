НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Украйна иска от Русия 43 милиарда като компенсация за климатичните щети от войната

          0
          0
          Климатични щети от войната
          Климатични щети от войната
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна планира да поиска 43 милиарда долара обезщетение за климатични щети от Русия, за да помогне за финансирането на зелено възстановяване от войната, както беше обявено на Конференцията на ООН за изменението на климата (COP30) в Бразилия, съобщава DPA.

          - Реклама -

           „В много отношения Русия води мръсна война и нашият климат също пострада“, заяви Павло Карташов, заместник-министър на икономиката, околната среда и земеделието на Украйна, на събитие в Белем във вторник.

          „Големи количества изгоряло гориво, опожарени гори, разрушени сгради, използван бетон и стомана – всичко това по същество е „конфликтен въглерод“ и води до значителни климатични разходи. Ние, народът на Украйна, преживяваме тази жестокост от първа ръка, но климатичните последици от тази агресия ще се усетят далеч отвъд нашите граници в бъдеще“, отбеляза той.

          Данните на Украйна се основават на октомврийски доклад, публикуван от Инициативата за отчитане на парниковите газове от войната (IGGAW).

          Финансирана от правителството инициатива изчисли, че руската инвазия в Украйна е довела до глобални емисии на парникови газове, еквивалентни на 236,8 милиона тона въглероден диоксид.

          Според тези данни количеството отделени парникови газове, вредни за климата, е еквивалентно на комбинираните емисии на Австрия, Унгария, Чехия и Словакия за една година.

          Ленард де Клерк, водещият автор на доклада, заяви: „Нашата щателна документация за въглеродните емисии от руската инвазия в Украйна ще формира основата на иска на Украйна за обезщетение. Механизмът за това е установен от международното право и с подаването на документите Украйна ще стане първата държава, която ще държи друга държава отговорна за климатичните емисии, причинени от война“.

          Украйна е изготвила закон, предназначен да стимулира „зеленото възстановяване“ и да привлече инвестиции. Страната вече се е ангажирала да спазва политиката на ЕС за климата.

          Украйна планира да поиска 43 милиарда долара обезщетение за климатични щети от Русия, за да помогне за финансирането на зелено възстановяване от войната, както беше обявено на Конференцията на ООН за изменението на климата (COP30) в Бразилия, съобщава DPA.

          - Реклама -

           „В много отношения Русия води мръсна война и нашият климат също пострада“, заяви Павло Карташов, заместник-министър на икономиката, околната среда и земеделието на Украйна, на събитие в Белем във вторник.

          „Големи количества изгоряло гориво, опожарени гори, разрушени сгради, използван бетон и стомана – всичко това по същество е „конфликтен въглерод“ и води до значителни климатични разходи. Ние, народът на Украйна, преживяваме тази жестокост от първа ръка, но климатичните последици от тази агресия ще се усетят далеч отвъд нашите граници в бъдеще“, отбеляза той.

          Данните на Украйна се основават на октомврийски доклад, публикуван от Инициативата за отчитане на парниковите газове от войната (IGGAW).

          Финансирана от правителството инициатива изчисли, че руската инвазия в Украйна е довела до глобални емисии на парникови газове, еквивалентни на 236,8 милиона тона въглероден диоксид.

          Според тези данни количеството отделени парникови газове, вредни за климата, е еквивалентно на комбинираните емисии на Австрия, Унгария, Чехия и Словакия за една година.

          Ленард де Клерк, водещият автор на доклада, заяви: „Нашата щателна документация за въглеродните емисии от руската инвазия в Украйна ще формира основата на иска на Украйна за обезщетение. Механизмът за това е установен от международното право и с подаването на документите Украйна ще стане първата държава, която ще държи друга държава отговорна за климатичните емисии, причинени от война“.

          Украйна е изготвила закон, предназначен да стимулира „зеленото възстановяване“ и да привлече инвестиции. Страната вече се е ангажирала да спазва политиката на ЕС за климата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кая Калас: ЕС ще си плати скъпо, ако започне да натиска Китай за Русия по повод войната в Украйна

          Иван Христов -
          Дълбоките икономически връзки на Европейския съюз (ЕС) с Китай ограничават способността му да оказва натиск върху Пекин относно войната на Русия в Украйна, заяви...
          Война

          СВР на Русия: Европа се готви за неизбежния военен разгром на Украйна

          Иван Христов -
          Експерти в Европа предупреждават за предстоящия крах на западния проект „Антирусия“ в Украйна и посочват неизбежността на разгрома на Киев. Това заявиха от Службата...
          Футбол

          Ясни са 42 от отборите, които вече се класираха за Мондиал 2026

          Николай Минчев -
          Станаха ясни 42 от 48-те отбора, които ще участват в Световното първенство по футбол, което ще се проведе догодина в САЩ, Мексико и Канада.  Това...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions