Украйна получи от Германия всички обещани системи за ПВО Skynex

Украйна е получила всички обещани системи за противовъздушна отбрана (ПВО) Skynex от Германия като част от военната помощ, съобщава Military Analytics. Това беше обявено от главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер.

По думите му, Украйна в момента използва четири зенитно-артилерийски системи Skynex, чийто трансфер беше обявен след началото на военния конфликт.

Тъй като оръдейните установки Skynex не са самоходни, основната им мисия е точкова противовъздушна отбрана, предимно за защита на важни стационарни военни обекти и по-специално на критична инфраструктура.

Една батарея Skynex се състои от четири 35-милиметрови оръдейни установки, контролен пункт и радарна станция, която извършва първоначално откриване на въздушни цели и насочване на оръжията.

Ядрото на системата е 35-милиметровото автоматично оръдие Oerlikon Mk3, което има ефективен обсег от 4000 метра и скорострелност от 1000 изстрела в минута.