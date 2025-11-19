Върховният съд на Бразилия осъди 9 души за заговор за убийството на Лула да Силва

Върховният съд на Бразилия осъди деветима души – осем военни офицери и агент на федералната полиция – за участие в заговор за убийството на президента Луиз Инасио Лула да Силва и други висши представители на властта. Делото е пряко свързано с процеса, по който бившият държавен глава Жаир Болсонаро (2019–2022 г.) беше осъден на 27 години затвор.

- Реклама -

Първи състав на Върховния съд единодушно призна девет от десетте обвиняеми за виновни и им наложи присъди между 1 и 24 години лишаване от свобода. Единственият оправдан е генерал Естевам Гаспар де Оливейра, за когото прокурорите не са представили достатъчно доказателства.

Решението следва осъдителната присъда срещу Болсонаро от 11 септември, когато съдът го призна за виновен в заговор за възпрепятстване на встъпването в длъжност на Лула да Силва след изборите през 2022 г.

Според разследващите от Федералната полиция групата е планирала да убие Лула, вицепрезидента Жералдо Алкмин, както и съдията от Върховния съд Алишандри де Мораес, който наблюдаваше изборния процес.