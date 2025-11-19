Във Воронеж откриха отломки от ракета ATACMS, руската армия веднага „наказа“ изстрелялата я установка (ВИДЕО)

В района на Воронеж са открити отломките на американска ракета ATACMS, за която се предполага, че е била свалена, а според други твърдения е поразила полигон, съобщават Telegram каналите.

Според доклад на руското министерство на отбраната, пусковите установки, обстрелвали Воронеж, са били засечени и унищожени с ответен огън близо до Волоская Балаклея (Харковска област), като са използвани оперативно-тактически ракетни системи (ОТРК) „Искандер-М“.

Ако за контрабатарейната стрелба са определени отделни сили, тогава може да се предположи, че всяко изстрелване на ATACMS се извършва независимо. Това за пореден път повдига въпроси за това доколко са се разширили възможностите на руската разузнавателно-ударна мрежа.