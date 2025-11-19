НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Възраждане“: Готови сме да подкрепим ново искане за референдум от президента

          0
          15
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          „Възраждане“ приветства решението на Конституционния съд, според което председателят на Народното събрание няма право еднолично да се произнася относно национални референдуми. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група Петър Петров.

          - Реклама -

          Петров уточни, че след противоконституционния акт от 13 май, подписан от Наталия Киселова, документът с предложението на президента е бил физически върнат в президентството. Въпреки това партията настоява предложението за референдум да бъде разгледано от парламента.

          „Оттук нататък топката е в ръцете на президента Румен Радев“, подчерта Петров.
          „Той може без никаква пречка да внесе ново искане. Винаги българските граждани трябва да бъдат питани.“

          Ако Радев внесе ново предложение за национален референдум, „Възраждане“ заявява готовност да го подкрепи както в комисиите, така и в пленарната зала.

          Петров призова Наталия Киселова да подаде оставка като народен представител.

          „Възраждане“ приветства решението на Конституционния съд, според което председателят на Народното събрание няма право еднолично да се произнася относно национални референдуми. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група Петър Петров.

          - Реклама -

          Петров уточни, че след противоконституционния акт от 13 май, подписан от Наталия Киселова, документът с предложението на президента е бил физически върнат в президентството. Въпреки това партията настоява предложението за референдум да бъде разгледано от парламента.

          „Оттук нататък топката е в ръцете на президента Румен Радев“, подчерта Петров.
          „Той може без никаква пречка да внесе ново искане. Винаги българските граждани трябва да бъдат питани.“

          Ако Радев внесе ново предложение за национален референдум, „Възраждане“ заявява готовност да го подкрепи както в комисиите, така и в пленарната зала.

          Петров призова Наталия Киселова да подаде оставка като народен представител.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия нанесе удари по енергетиката на Украйна

          Иван Христов -
          Русия отново атакува енергийната инфраструктура на Украйна, което доведе до аварийни прекъсвания на електрозахранването в няколко региона на страната, съобщава УНИАН, позовавайки се на...
          Политика

          Мира Райчева-Шекерджиева избрана за съдия в Трибунала на ООН с 119 гласа

          Георги Петров -
          Общото събрание на ООН избра Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд за съдия на непълен щат в Трибунала на ООН по споровете. Българският кандидат...
          Общество

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          Дамяна Караджова -
          През октомври страните от ЕС са изпратили 528 нотификации в Системата за бързо предупреждение за храни и фураж), показват данни на Центъра за оценка на риска

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions