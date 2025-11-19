„Възраждане“: Готови сме да подкрепим ново искане за референдум от президента

„Възраждане“ приветства решението на Конституционния съд, според което председателят на Народното събрание няма право еднолично да се произнася относно национални референдуми. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група Петър Петров.

Петров уточни, че след противоконституционния акт от 13 май, подписан от Наталия Киселова, документът с предложението на президента е бил физически върнат в президентството. Въпреки това партията настоява предложението за референдум да бъде разгледано от парламента.

„Оттук нататък топката е в ръцете на президента Румен Радев“, подчерта Петров.

„Той може без никаква пречка да внесе ново искане. Винаги българските граждани трябва да бъдат питани.“

Ако Радев внесе ново предложение за национален референдум, „Възраждане“ заявява готовност да го подкрепи както в комисиите, така и в пленарната зала.

Петров призова Наталия Киселова да подаде оставка като народен представител.