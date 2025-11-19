„Възраждане“: Напускаме пленарната зала!

Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров заяви пред журналисти, че парламентарната група напуска пленарната зала, след като председателят на Народното събрание Костадин Ангелов отказал да включи в дневния ред точката за референдума, поискан от президента Румен Радев още на 12 май.

„Оказа се, че оригиналът на предложението на президента все още стои в деловодството на Народното събрание. Това означава, че няма никакъв проблем тази точка да влезе в дневния ред“, посочи Петров. - Реклама -

По думите му единственото, което е било изпратено към президентската институция, е писмо от тогавашния председател на парламента Наталия Киселова, но не и самото предложение за референдум. Това противоречало на твърдението на Ангелов, че документът бил върнат.

Контекстът: решение на Конституционния съд

Напрежението избухна ден след като Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма право да решава еднолично дали едно искане за национален референдум е допустимо.

Решението директно касае действията на Наталия Киселова, която като председател на парламента е отказала да допусне предложението на президента за референдум със въпрос:

„Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 г.?“

„Възраждане“: нарушени конституционни права

Петров заяви, че парламентарната група вече два пъти е внесла искане точката да бъде включена в дневния ред, но и двете предложения били блокирани:

„Ние от „Възраждане“ сме с нарушени конституционни права и се отказва да се гледат внесени от нас предложения“, каза той.

Той е настоял Костадин Ангелов да свика нов председателски съвет, за да бъде обсъдена ситуацията, но получил отказ.

Протестна мярка