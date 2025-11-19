НА ЖИВО
          „Възраждане": Напускаме пленарната зала!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров заяви пред журналисти, че парламентарната група напуска пленарната зала, след като председателят на Народното събрание Костадин Ангелов отказал да включи в дневния ред точката за референдума, поискан от президента Румен Радев още на 12 май.

          „Оказа се, че оригиналът на предложението на президента все още стои в деловодството на Народното събрание. Това означава, че няма никакъв проблем тази точка да влезе в дневния ред“, посочи Петров.

          По думите му единственото, което е било изпратено към президентската институция, е писмо от тогавашния председател на парламента Наталия Киселова, но не и самото предложение за референдум. Това противоречало на твърдението на Ангелов, че документът бил върнат.

          След решението на КС: Радев с първи коментар за референдума След решението на КС: Радев с първи коментар за референдума

          Контекстът: решение на Конституционния съд

          Напрежението избухна ден след като Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма право да решава еднолично дали едно искане за национален референдум е допустимо.

          Решението директно касае действията на Наталия Киселова, която като председател на парламента е отказала да допусне предложението на президента за референдум със въпрос:
          „Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 г.?“

          „Възраждане“: нарушени конституционни права

          Петров заяви, че парламентарната група вече два пъти е внесла искане точката да бъде включена в дневния ред, но и двете предложения били блокирани:

          „Ние от „Възраждане“ сме с нарушени конституционни права и се отказва да се гледат внесени от нас предложения“, каза той.

          Той е настоял Костадин Ангелов да свика нов председателски съвет, за да бъде обсъдена ситуацията, но получил отказ.

          „Възраждане“: Готови сме да подкрепим ново искане за референдум от президента „Възраждане“: Готови сме да подкрепим ново искане за референдум от президента

          Протестна мярка

          „Затова напускаме пленарна зала“, заяви Петров, без да уточни за колко време депутатите на „Възраждане“ ще бойкотират заседанията.

          Social

          Рая Назарян представлява България на Парламентарния форум за демокрация в Брюксел

          Дамяна Караджова -
          Парламентарният форум за демокрация 2025 се провежда в Брюксел, а България е представена от председателя на Народното събрание Рая Назарян.
          Social

          Пеевски предложи правителственият авиоотряд да се закрие

          Десислава Димитрова -
          Делян Пеевски приветства решението на транспортния министър Гроздан Караджов правителството да се откаже от скъпия правителствен самолет „Фалкон“.
          Война

          Русия е нанесла „удар на възмездието" с „Кинжали" по обекти от ВПК на Украйна

          Иван Христов -
          Русия е нанесла „удар на възмездието“, включително с ракети „Кинжал“, по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК) на Украйна, обявиха от Министерството на отбраната на...

