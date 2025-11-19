„Възраждане“: Напускаме пленарната зала!

Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров заяви пред журналисти, че парламентарната група напуска пленарната зала, след като председателят на Народното събрание Костадин Ангелов отказал да включи в дневния ред точката за референдума, поискан от президента Румен Радев още на 12 май.
По думите му единственото, което е било изпратено към президентската институция, е писмо от тогавашния председател на парламента Наталия Киселова, но не и самото предложение за референдум. Това противоречало на твърдението на Ангелов, че документът бил върнат.
Контекстът: решение на Конституционния съд
Напрежението избухна ден след като Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма право да решава еднолично дали едно искане за национален референдум е допустимо.
Решението директно касае действията на Наталия Киселова, която като председател на парламента е отказала да допусне предложението на президента за референдум със въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 г.?“
„Възраждане“: нарушени конституционни права
Петров заяви, че парламентарната група вече два пъти е внесла искане точката да бъде включена в дневния ред, но и двете предложения били блокирани:
Той е настоял Костадин Ангелов да свика нов председателски съвет, за да бъде обсъдена ситуацията, но получил отказ.
Протестна мярка
Депутатът от „Възраждане“ Петър Петров заяви пред журналисти, че парламентарната група напуска пленарната зала, след като председателят на Народното събрание Костадин Ангелов отказал да включи в дневния ред точката за референдума, поискан от президента Румен Радев още на 12 май.
По думите му единственото, което е било изпратено към президентската институция, е писмо от тогавашния председател на парламента Наталия Киселова, но не и самото предложение за референдум. Това противоречало на твърдението на Ангелов, че документът бил върнат.
Контекстът: решение на Конституционния съд
Напрежението избухна ден след като Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма право да решава еднолично дали едно искане за национален референдум е допустимо.
Решението директно касае действията на Наталия Киселова, която като председател на парламента е отказала да допусне предложението на президента за референдум със въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 г.?“
„Възраждане“: нарушени конституционни права
Петров заяви, че парламентарната група вече два пъти е внесла искане точката да бъде включена в дневния ред, но и двете предложения били блокирани:
Той е настоял Костадин Ангелов да свика нов председателски съвет, за да бъде обсъдена ситуацията, но получил отказ.