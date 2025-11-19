Вили Вуцов: Не приемам оправданието, че групата ни била силна

Бившият треньор и настоящ анализатор Вили Вуцов коментира ситуацията в националния отбор. Спецът не смята, че загубата с 0:2 от Турция в събота е задоволителна като резултат и представяне и се надява, че с мача срещу Грузия тази вечер ще бъде затворена „най-черната страница“ от историята на селекцията ни.

Вуцов, чийто син Светослав поне временно се оттегли от гарнитурата, направи коментар в своя YouTube подкаст Sesame_Liga_Vutsov.

„Не играхме добре на базата на това, което ни предостави противникът. Турците гледаха да запазят по някакъв начин сили, за да не загубят отново катастрофално срещу Испания след 0:6 като домакини в първия мач.

Още в 3-ата минута можеха да ни поведат, имаха 7-8 ситуации, в които не уцелиха вратата, общо 19 удара отправиха, от които само 6 точни.

Нашият отбор трябва да бъде похвален за старанието, което показа, на база натиска, който имаше срещу тях. Последното нещо, което бих винил, са футболистите – липсва им самочувствие, увереност… ако не се направи крачка в тази посока, ще е много трудно.

Не приемам оправданието, че групата е много силна – нито Турция е такава, нито Грузия. Не са непреодолими световни сили. Ние се радваме на удара на Гошо Русев, ама те имат 10 такива опасни.“

След това Вуцов коментира и автогола на Атанас Чернев в Бурса:

„Движението му подсказва, че може да си вкара автогол, не е ориентиран в правилната посока. Непохватно му е движението – с опънат крак, с гръб към топката. Така му беше и автоголът в Испания – пак обърнат към нашата врата и шпагатът пак в посока на нея. Чернев има добри физически данни и трябва да е малко по-повратлив.“

„Надявам се след днешния мач с Грузия да имаме завършена черна страница, която повече да не се повтаря. Не е ОК всеки мач да се губи с хендикап.

Казаха го и по националната телевизия – Футболният съюз имаше една задача да реши: дали Илиан Илиев остава треньор на националния отбор и се съсредоточава цяла зима отборът да се подготви за тия мачове, или си остава в Черно море. БФС трябва да го подкрепи и да му предложи разумен договор, който не може да откаже, да бъде спокоен. Тогава всички минаха пак така – единият с три валета и две деветки, другият с четири туза. И всички викаха „Пас, пас“. Класически пас. И така си подкарахме. И всеки ми вика: „Абе, ти си луд бе, защо се обаждаш, защо се мешаш“. И какво стана? Изядохме го.

Сега трябва да се види – може ли да се промени нещо, да се поемат гаранции от селекционера за следващите квалификации. И като каже нещо, да се подпомогне така, че да има начин той да го осъществи. Надявах се, че ако тогава Илиан води само националния отбор, ще каже: „Искам да има повече играещи българи в първенството, да има какво да гледам и откъде да си избирам.

Като загубим 0:2, да говорим колко добре сме играли, какъв позитивизъм. При положение, че противникът не положи и 1% усилия да играе на максималните си възможности. Нека някой с розови очила да каже „невероятен мач“. 100 години нямахме загуба от Турция и сега при 0:2 да казваме колко добре… За мен не е добре“, заяви Вуцов.