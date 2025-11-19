НА ЖИВО
          Война

          Висшето ръководство на армията на САЩ пристигна на необявена визита в Киев

          Киев
          Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол и началникът на щаба генерал Ранди Джордж пристигнаха в Украйна на необявена визита като част от усилията на САЩ за ускоряване на края на войната. Те трябва да се срещнат с украински военни лидери, законодатели и президента Володимир Зеленски, съобщава Politico, позовавайки се на собствени източници.

          Целта на пътуването е да се ангажират украинските власти в разрешаването на застоялите мирни преговори с Русия.

          Обмен на технологии

          „САЩ и Украйна работят и по голяма сделка за обмен на технологии в областта на безпилотните летателни апарати и автономните боеприпаси и това пътуване е предназначено, отчасти, да подкрепи тези усилия“, пише изданието.

          Дрискол и Джордж посочиха украинските иновации във воденето на война като пример, който американската отбранителна индустрия и Пентагонът да следват в разработването на оръжия.

          „Ако погледнете Украйна, [те] не намериха настоящия наратив за достатъчен и сега използват схемата на Макгайвер и измислят каквото им е необходимо, за да постигнат желания резултат“, казва Дрискол пред репортери в Пентагона по-рано този месец.

           „Няма правила за постигане на този резултат и те просто го правят“, добави той.

          Изданието отбеляза, че на пръв поглед решението за изпращане на министъра на армията Дрискол в Украйна на чувствителна мироопазваща мисия може да изглежда необичайно. Ветеранът от армията и приятел на вицепрезидента Джей Д. Ванс от Юридическия факултет на Йейл обаче се превърна във видна фигура в Пентагона и сега може да поеме по-видна роля.

          В същото време изданието отбеляза, че самият министър на отбраната Пийт Хегсет никога не е посещавал Киев. Въпреки няколко пътувания до Европа, Хегсет не се е срещал със Зеленски, въпреки че поне веднъж се е опитал да спре потока от оръжия към Украйна, решение, отменено от Белия дом.

          Изданието отбеляза, че през последните месеци президентът на САЩ Доналд Тръмп се е затоплил към Зеленски и ентусиазирано е подкрепил инициативата на НАТО да помогне на Украйна, докато опитите му да установи дипломатически отношения с Русия са били отблъснати от президента Владимир Путин.

