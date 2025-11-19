ВКС РЕШИ: Ето къде ще се гледа делото срещу Благомир Коцев

Делото за престъпен сговор и корупционни престъпления срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима подсъдими вече е подсъдно на Варненския окръжен съд. Това реши в закрито заседание Върховният касационен съд (ВКС), след като прие, че казусът не е от компетентността на Софийския градски съд (СГС).

Защо делото излиза от София

След внасянето на обвинителния акт в СГС, за съдия-докладчик беше определена съдия Снежина Колева. Тя прекрати производството с аргумент, че липсва реално лице с имунитет в твърдяното „престъпно сдружение“, което досега беше основанието делото да се държи в София под наблюдението на Софийската градска прокуратура.

ВКС се съгласява с тази логика – от материалите за „неустановения народен представител“ от 51-то Народно събрание вече е образувано отделно досъдебно производство и те са отделени от основното дело.

„Когато едно лице, за което се посочва, че е с имунитет, не е известно, липсва правна сигурност по въпроса за неговия имунитет. Включването на подобно лице сред известните участници в престъплението не може да обоснове специална компетентност“, мотивира се ВКС.

Съдът взема предвид и факта, че всички подсъдими живеят във Варна, което допълнително накланя везните към местната подсъдност.

Решението на ВКС е окончателно.

Какво следва за мярката на Коцев

Оттук нататък:

Делото ще бъде изпратено във Варненския окръжен съд

Очаква се Благомир Коцев да бъде преместен в арест във Варна

По молбата му да излезе от ареста и да му бъде изменена мярката ще се произнесе съдия, избран на случаен принцип от Варненския окръжен съд

Това означава, че искането на защитата за промяна на мярката „задържане под стража“, подадено вече пред СГС, ще трябва да бъде разгледано отново, но този път във Варна.

Проверка на условията в ареста в София

Междувременно заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев обяви, че ще бъдат проверени твърденията за лоши битови условия в разпределителното отделение на Централния софийски затвор, където Коцев беше преместен преди дни: