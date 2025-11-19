НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Военен анализатор: Руснаците скриха удар по полигон с ATACMS във Воронеж

          0
          16
          Денис Попович
          Денис Попович
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Вероятно ударът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с американски ракети ATACMS е бил нанесен по военен полигон на Русия в района на Воронеж. Това заяви военният наблюдател Денис Попович в ефира на Radio NV.

          - Реклама -

          „Имаше информация за обстрел на полигон във Воронежка област. Би било уместно да се нанесе удар там с бойна глава от касетъчни боеприпаси, защото говорим за концентрация на войски и голяма площ на разрушение“, подчерта той.

          Попович обаче се съмнява, че руските зенитно-ракетни системи биха могли да свалят ракетите ATACMS.

          „Те са по-малко ефективни при свалянето на балистични въздушни цели от Patriot. Начинът, по който свалят цели, е чрез детониране на бойната глава на определено разстояние от въздушната цел и удряне на тази цел със шрапнели – облак от отломки и суббоеприпаси – това не е много ефективно срещу балистика, а ATACMS все пак е балистична ракета“, подчерта Попович.

          Той отбеляза, че руските военни говорят за атака не с ATACMS, а с украински ракети „Гром-2“, защото не искат да признаят, че САЩ са позволили на Украйна да удари Русия със своите ракети.

          „Защо руснаците говорят за „Гром-2“? Защото постоянно очакват обстрел с украинска балистика. Бихме искали украинските балистични ракети да започнат да работят и очакваме това отдавна, но няма причина да се гради конспиративна теория за това в момента. За руснаците е по-изгодно да кажат, че е било „Гром-2“, защото ако е било ATACMS, тогава трябва да признаем, че американците поне не са против използването на тези ракети срещу руска територия и следователно няма ограничения“, казва експертът.

          В същото време Попович припомни, че има условия, забраняващи използването на американско оръжие за удари срещу руска територия.

          „И ако са били използвани ATACMS, това е било базирано на данни от американското разузнаване, било е дадено разрешение и няма проблеми с използването им. А това доказва, че тези ракети се доставят на Украйна“, подчерта Попович.

          Вероятно ударът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с американски ракети ATACMS е бил нанесен по военен полигон на Русия в района на Воронеж. Това заяви военният наблюдател Денис Попович в ефира на Radio NV.

          - Реклама -

          „Имаше информация за обстрел на полигон във Воронежка област. Би било уместно да се нанесе удар там с бойна глава от касетъчни боеприпаси, защото говорим за концентрация на войски и голяма площ на разрушение“, подчерта той.

          Попович обаче се съмнява, че руските зенитно-ракетни системи биха могли да свалят ракетите ATACMS.

          „Те са по-малко ефективни при свалянето на балистични въздушни цели от Patriot. Начинът, по който свалят цели, е чрез детониране на бойната глава на определено разстояние от въздушната цел и удряне на тази цел със шрапнели – облак от отломки и суббоеприпаси – това не е много ефективно срещу балистика, а ATACMS все пак е балистична ракета“, подчерта Попович.

          Той отбеляза, че руските военни говорят за атака не с ATACMS, а с украински ракети „Гром-2“, защото не искат да признаят, че САЩ са позволили на Украйна да удари Русия със своите ракети.

          „Защо руснаците говорят за „Гром-2“? Защото постоянно очакват обстрел с украинска балистика. Бихме искали украинските балистични ракети да започнат да работят и очакваме това отдавна, но няма причина да се гради конспиративна теория за това в момента. За руснаците е по-изгодно да кажат, че е било „Гром-2“, защото ако е било ATACMS, тогава трябва да признаем, че американците поне не са против използването на тези ракети срещу руска територия и следователно няма ограничения“, казва експертът.

          В същото време Попович припомни, че има условия, забраняващи използването на американско оръжие за удари срещу руска територия.

          „И ако са били използвани ATACMS, това е било базирано на данни от американското разузнаване, било е дадено разрешение и няма проблеми с използването им. А това доказва, че тези ракети се доставят на Украйна“, подчерта Попович.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          НАТО готви „военен Шенген“: Румъния трябва да издържи 45 дни във война с Русия

          Иван Христов -
          Румъния ще трябва да издържи приблизително 45 дни в случай на мащабен въоръжен конфликт с Русия – толкова време, според представители на Европейския съюз,...
          Война

          Украйна иска от Русия 43 милиарда като компенсация за климатичните щети от войната

          Иван Христов -
          Украйна планира да поиска 43 милиарда долара обезщетение за климатични щети от Русия, за да помогне за финансирането на зелено възстановяване от войната, както...
          Война

          Кая Калас: ЕС ще си плати скъпо, ако започне да натиска Китай за Русия по повод войната в Украйна

          Иван Христов -
          Дълбоките икономически връзки на Европейския съюз (ЕС) с Китай ограничават способността му да оказва натиск върху Пекин относно войната на Русия в Украйна, заяви...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions