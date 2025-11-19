Военен анализатор: Руснаците скриха удар по полигон с ATACMS във Воронеж

Вероятно ударът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с американски ракети ATACMS е бил нанесен по военен полигон на Русия в района на Воронеж. Това заяви военният наблюдател Денис Попович в ефира на Radio NV.

„Имаше информация за обстрел на полигон във Воронежка област. Би било уместно да се нанесе удар там с бойна глава от касетъчни боеприпаси, защото говорим за концентрация на войски и голяма площ на разрушение“, подчерта той.

Попович обаче се съмнява, че руските зенитно-ракетни системи биха могли да свалят ракетите ATACMS.

„Те са по-малко ефективни при свалянето на балистични въздушни цели от Patriot. Начинът, по който свалят цели, е чрез детониране на бойната глава на определено разстояние от въздушната цел и удряне на тази цел със шрапнели – облак от отломки и суббоеприпаси – това не е много ефективно срещу балистика, а ATACMS все пак е балистична ракета“, подчерта Попович.

Той отбеляза, че руските военни говорят за атака не с ATACMS, а с украински ракети „Гром-2“, защото не искат да признаят, че САЩ са позволили на Украйна да удари Русия със своите ракети.

„Защо руснаците говорят за „Гром-2“? Защото постоянно очакват обстрел с украинска балистика. Бихме искали украинските балистични ракети да започнат да работят и очакваме това отдавна, но няма причина да се гради конспиративна теория за това в момента. За руснаците е по-изгодно да кажат, че е било „Гром-2“, защото ако е било ATACMS, тогава трябва да признаем, че американците поне не са против използването на тези ракети срещу руска територия и следователно няма ограничения“, казва експертът.

В същото време Попович припомни, че има условия, забраняващи използването на американско оръжие за удари срещу руска територия.

„И ако са били използвани ATACMS, това е било базирано на данни от американското разузнаване, било е дадено разрешение и няма проблеми с използването им. А това доказва, че тези ракети се доставят на Украйна“, подчерта Попович.