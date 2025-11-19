Володимир Зеленски: Единствено САЩ и президентът Тръмп могат да спрат войната

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта днес, че ръководството на Съединените щати трябва да запази своята ефективност и сила, за да се сложи край на продължаващата вече над три години и половина война на Русия срещу Украйна. Новината беше предадена от Ройтерс, цитирана от БТА.

„Основното, което трябва да се случи, за да спре кръвопролитието и да се постигне траен мир, е да работим в координация с всички наши партньори, а лидерите на САЩ да останат ефективни и силни“, заяви Зеленски в приложението „Телеграм“. Изявлението му дойде след проведените днес разговори в Турция.

В рамките на дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта, Зеленски проведе среща в Анкара с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган.

Украинският държавен глава беше категоричен, че само САЩ и президентът Доналд Тръмп „имат достатъчно мощ, за да спре най-накрая войната“.

Зеленски също така отбеляза предложението на Ердоган за различни формати на преговори, подчертавайки: „Важно е за нас, че Турция е готова да осигури необходимата платформа.“