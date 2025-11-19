Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) напускат отбранителните си позиции в района на Затишие, Запорожка област, в надежда да спасят живота на войниците.

Но както показаха публикувани в Telegram кадри, участък от трасето Гуляйполе – Малиновка в източните покрайнини на административния ценнтър се е превърнал в „път на смъртта“.