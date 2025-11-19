НА ЖИВО
          ВСУ напускат позициите си в Затишие, появиха се кадри от „пътя на смъртта" при Гуляйполе

          Път на смъртта при Гуляйполе
          Път на смъртта при Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) напускат отбранителните си позиции в района на Затишие, Запорожка област, в надежда да спасят живота на войниците.

          Но както показаха публикувани в Telegram кадри, участък от трасето Гуляйполе – Малиновка в източните покрайнини на административния ценнтър се е превърнал в „път на смъртта“.

