      сряда, 19.11.25
          ВВС на Украйна: Русия удари Тернопол с ракета Х-101

          Според предварителни данни, ракета Х-101 е ударила сграда в Тернопол, но са необходими официални данни след анализ и проверка. Това съобщи Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на украинските ВВС, в ефира на „Киев24“. Той заяви, че основната атака на руснаците тази нощ е била насочена на запад.

          „Комбинираният удар, включващ различни видове средства за въздушно нападение, бе насочен на запад. Използвани са ракети Х-101, ракети „Калибър“ и една балистична ракета, изстреляна от север. Следователно не е имало изстрелвания от стратегическата авиация“, заяви той.

          Игнат отбеляза, че според предварителни данни, сградата в Тернопол е била ударена от ракета Х-101.

          „Трябва да видим какво ще се случи; това ще се определи на местно ниво. Предварителните данни показват, че сградата е била ударена от ракета ХАЗ-101“, обясни той.

