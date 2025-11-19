Заместник-кметът на Варна поема временно управлението на общината

От днес, 19 ноември, до 5 декември включително, функциите на кмет на Община Варна ще бъдат изпълнявани от заместник-кмета Снежана Апостолова. Това е разпоредено със заповед на кмета Благомир Коцев, съобщиха от общинската администрация.

Решението е издадено на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който регламентира временното заместване на кмета.

Снежана Апостолова ще упражнява всички права и задължения, произтичащи от длъжността кмет, в съответствие с действащото законодателство.

Копие от заповедта е изпратено до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметовете на райони и кметства.