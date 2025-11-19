НА ЖИВО
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Започва делото „Кочани“ срещу 38 обвиняеми за трагедията в дискотека „Пулс“

          Снимка: Георги Пашкулев / БГНЕС
          В Северна Македония стартира съдебният процес за трагедията в Кочани, при която в резултат на пожар в дискотека „Пулс“ загинаха 63 души, а около 200 бяха ранени.

          Наказателният съд, прокуратурата и Адвокатската колегия заявиха, че са предприели всички необходими мерки за осигуряване на непрекъснато, спокойно и ефективно протичане на делото.

          Обвиняемите са общо 38 – сред тях собственици на заведения, управители, инспектори, бивши кметове, служители по сигурността и държавни чиновници. Те са подведени под отговорност за тежки престъпления, свързани с нарушаване на обществената безопасност.

          Трагедията се случи в нощта на 15 срещу 16 март по време на концерт на група ДНК, когато искри от пиротехника запалиха тавана на клуба. Пожарът се разпространи за секунди, а паниката и тесният изход доведоха до смъртоносно струпване на хора. Разследването установи, че обектът не е отговарял на основните изисквания за безопасност.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Американската военна делегация в Киев е последният опит на Тръмп да спре войната в Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати високопоставена делегация от Пентагона в Киев за разговори на 19 ноември като част от последния опит на администрацията...
          Social

          Асен Василев: Спират се парите за касичките и бухалките и няма да се наложи вдигане на данъци и осигуровки

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че повишаването на данъците и осигуровките може да бъде избегнато, ако...
          Политика

          Официално: Парламентът реши кога ще гласува бюджета

          Никола Павлов -
          Първото гласуване на законопроекта за Държавен бюджет за 2026 година е насрочено за петък, 21 ноември. План-сметката на държавата влиза в пленарна зала като...

