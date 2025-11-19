Започва делото „Кочани“ срещу 38 обвиняеми за трагедията в дискотека „Пулс“

В Северна Македония стартира съдебният процес за трагедията в Кочани, при която в резултат на пожар в дискотека „Пулс“ загинаха 63 души, а около 200 бяха ранени.

- Реклама -

Наказателният съд, прокуратурата и Адвокатската колегия заявиха, че са предприели всички необходими мерки за осигуряване на непрекъснато, спокойно и ефективно протичане на делото.

Обвиняемите са общо 38 – сред тях собственици на заведения, управители, инспектори, бивши кметове, служители по сигурността и държавни чиновници. Те са подведени под отговорност за тежки престъпления, свързани с нарушаване на обществената безопасност.

Трагедията се случи в нощта на 15 срещу 16 март по време на концерт на група ДНК, когато искри от пиротехника запалиха тавана на клуба. Пожарът се разпространи за секунди, а паниката и тесният изход доведоха до смъртоносно струпване на хора. Разследването установи, че обектът не е отговарял на основните изисквания за безопасност.