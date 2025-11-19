НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 19.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Здравко Василев: Тези, които наистина са пострадали, са се интегрирали

          0
          19
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          Здравко Василев заяви в предаването „Контра“, че „такъв тип хора, които наистина по тази работа изгубиха всичко, … те си интегрираха“.

          - Реклама -

          По думите на госта още в началото на войната е бил свидетел на пострадали от войната семейства, избягали от Украйна с „надупчени от куршуми автомобили“ и в момента тези хора говорят български и работят у нас, без да разчитат на държавна помощ.

          Държавата много трябва да проработи върху това от тези, които реално са дошли, колко са пострадали и от какво имат нужда“, допълни още Василев.

          По думите му ако властта направи реална оценка на ситуацията и спре помощите на тези, които не се нуждаят, ще има възможност средствата да стигнат до тези, които истински се нуждаят от тях.

          Здравко Василев заяви в предаването „Контра“, че „такъв тип хора, които наистина по тази работа изгубиха всичко, … те си интегрираха“.

          - Реклама -

          По думите на госта още в началото на войната е бил свидетел на пострадали от войната семейства, избягали от Украйна с „надупчени от куршуми автомобили“ и в момента тези хора говорят български и работят у нас, без да разчитат на държавна помощ.

          Държавата много трябва да проработи върху това от тези, които реално са дошли, колко са пострадали и от какво имат нужда“, допълни още Василев.

          По думите му ако властта направи реална оценка на ситуацията и спре помощите на тези, които не се нуждаят, ще има възможност средствата да стигнат до тези, които истински се нуждаят от тях.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Коментари на депутати след решението на Конституционния съд относно искането на Румен Радев

          Златина Петкова -
          Въпрос на грешена преценка от страна на Наталия Киселова или пък на упражнен върху нея натиск доведоха до това Конституционният съд да излезе със...
          Политика

          Парламентът одобри на първо четене бюджет с 52% скок на заплатите в антикорупционните комисии

          Владимир Висоцки -
          На 19 ноември 2025 г. парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията даде зелена светлина на първо четене на проектобюджета за 2026 г.,...
          Политика

          Петима общински съветници на „Възраждане“ в Пловдив напуснаха партията, сформираха „Свободен избор“

          Екип Евроком -
          Петимата общински съветници от „Възраждане“ в Пловдив – Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова – обявиха своето решение да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions