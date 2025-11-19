Здравко Василев: Тези, които наистина са пострадали, са се интегрирали

Здравко Василев заяви в предаването „Контра“, че „такъв тип хора, които наистина по тази работа изгубиха всичко, … те си интегрираха“.
По думите на госта още в началото на войната е бил свидетел на пострадали от войната семейства, избягали от Украйна с „надупчени от куршуми автомобили“ и в момента тези хора говорят български и работят у нас, без да разчитат на държавна помощ.
По думите му ако властта направи реална оценка на ситуацията и спре помощите на тези, които не се нуждаят, ще има възможност средствата да стигнат до тези, които истински се нуждаят от тях.
