„Зорница Илиева: Надяваме се скоро да има среща между Тръмп и Путин.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиева коментира корупционния скандал в Украйна. Тя разказа, че дори в западната преса вече се коментира, че Зеленски има голямо участие в този скандал.

Според международния анализатор вече се търси заместник на украинския президент. Тя беше категорична, че вече има план между САЩ и Русия за край на войната в Украйна. Гостенката допълни, че този процес вече е стартирал, но пък е бил отхвърлен планът на Великобритания.