      сряда, 19.11.25
          Зорница Илиева: Надяваме се скоро да има среща между Тръмп и Путин

          „Зорница Илиева: Надяваме се скоро да има среща между Тръмп и Путин.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиева коментира корупционния скандал в Украйна. Тя разказа, че дори в западната преса вече се коментира, че Зеленски има голямо участие в този скандал.

          Според международния анализатор вече се търси заместник на украинския президент. Тя беше категорична, че вече има план между САЩ и Русия за край на войната в Украйна. Гостенката допълни, че този процес вече е стартирал, но пък е бил отхвърлен планът на Великобритания.

          „Остава да ес търси отговор докъде и как руснаците ще приемат спирането на военните действия. Все още няма изказване на Путин по този въпрос“, посочи още гостът.

